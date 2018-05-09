"Горняки" защитили титул: "Шахтер" обыграл "Динамо" в финале Кубка Украины

Главный матч второго по значимости турнира в Украине проходил на "Днепр-Арене". В финале Кубка Украины встречались "Динамо" и "Шахтер". В текущем сезоне две лучшие украинские команды противостояли друг другу трижды, и ни разу "горнякам" не удавалось победить киевлян. Более того, столичная команда всякий раз сохраняла ворота "сухими", выиграв у "оранжево-черных" две встречи. Впрочем, при любых раскладах предыдущих игр, спрогнозировать сценарий кубкового финала было крайне сложно.

Долго входили в игру и сами команды. Уже стало традицией для матчей между этими соперниками, что стартовые минуты сопровождаются большим количеством борьбы, сумбура и брака. Так было и на этот раз – о голевых моментах речь не шла. Игроки обеих команд явно выжидали ошибок друг от друга, а их как назло не было. Так незаметно миновала половина тайма.

И только на исходе получаса игры случился первый удар в створ. Исмаили ворвался в штрафную с левого фланга и сильно пробил в ближний угол – Бойко должен был спокойно справляться с ударом, но голкипер перевел игровой снаряд на угловой.

Концовка тайма прошла с территориальным преимуществом "Динамо", которое эпизодами прижимало чемпиона к собственной штрафной. Однако ничего опасного из этого киевляне не выжали. А вот подопечные Паулу Фонсеки, напротив, имели, пожалуй, лучший за тайм шанс открыть счет. На первой компенсированной минуте Степаненко подключился к атаке левым флангом, вошел в штрафную и пробил в ближний угол. Мяч влетел в штангу, а затем, ударившись в Бойко, едва не закатился за линию ворот.

Куда интереснее получился дебют второго тайма. Уже спустя две минуты после возобновления игры "Шахтер" открыл счет. Атака донетчан получилась классической. Фред из центра отпасовал направо на Бутко, тот промчался флангом и прострелил на дальнюю штангу, куда никто не успел за Феррейрой. Аргентинец в касание отправил мяч в сетку – 0:1.

Команда Александра Хацкевича поспешила активизироваться и вскоре создала опасный момент у ворот "горняков". Беседин избежал офсайда, под углом вышел один на один, однако не сумел пробить мимо Пятова, который грамотно и на опыте сократил угол обстрела.

И почти сразу же "Шахтер" забил во второй раз. Фред заработал штрафной в 30 метрах, что не смутило Ракицкого. Ярослав пробил мощно и точно в угол, где должен был находиться Бойко, но голкипер "Динамо" успел сместиться в сторону, поэтому мяч беспрепятственно юркнул в сетку – 0:2.

И снова киевляне попытались переломить ход матча, имея отличный шанс вернуть интригу в матч на 75-й минуте. Вербич ворвался в штрафную с левого края и пробил низом – ему чуть было не удалось перехитрить Пятова, который уже заваливался в угол, но все же перевел снаряд ногами на угловой.

В оставшееся время матча "Шахтер" мог лишь увеличить преимущество в счете, но вышедший на замену Кайоде пробил головой рядом со штангой. Что до игроков "Динамо", то они смирились с поражением и фактически доигрывали встречу. В итоге донецкий клуб защитил титул обладателя Кубка Украины.

"Динамо" – "Шахтер" – 0:2

Голы: Феррейра, 48 – 0:1. Ракицкий, 61 – 0:2.

"Динамо": Бойко, Кенджёра, Бурда, Кадар, Пиварич, Шапаренко (Мбркани, 62), Гармаш, Шепелев, Цыганков, Вербич (Цитаишвили, 86), Беседин.

"Шахтер": Пятов, Бутко (Хочолава, 90), Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Патрик (Коваленко, 65), Тайсон, Марлос, Феррейра (Кайоде, 76).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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