Города, принимающие матчи Евро-2020, должны до 30 апреля принять окончательное решение об участии в организации турнира
Генеральный директор оргкомитета российской части Чемпионата Европы, член исполкома УЕФА Алексей Сорокин объяснил, могут ли города, в которых должны пройти матчи континентального первенства, отказаться от участия в организации турнира.
"Я бы слушал не мнения отдельных изданий, пусть даже уважаемых, а УЕФА. Пока все города принимают участие в регулярных видеоконференциях, идёт обсуждение со всеми городами. Понимание будет, когда наступит срок предоставления документов, подтверждающих продление всех гарантий на следующий год. Это сразу будет указанием на то, готов город продолжать дальше или нет. У городов есть время подумать до конца месяца. Полная ясность настанет 30 апреля. Тогда будет понятно, кто продолжает организацию Евро, а кто выпадает из этого процесса", - сказал Сорокин.
Напомним, что игры Евро-2020 принимают 12 городов - Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.
По информации Daily Mail, Рим и Бильбао могут выбыть из этого списка, поскольку Италия и Испания больше всех пострадали от пандемии коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1