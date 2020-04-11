"Городея" обыграла минское "Динамо" в чемпионате Беларуси

В матче 4-го тура чемпионата Беларуси "Городея" обыграла минское "Динамо".

Победный гол забил российский футболист Сергей Архипов.

"Городея" - "Динамо" Мн - 1:0

Голы: Архипов, 14 - 1:0

"Городея" набрала 6 очков и занимает 8-е место в таблице."Динамо" с 3 очками занимает 14 место.

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