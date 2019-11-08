Городов признан лучшим игроком матча "Ахмат" - "Урал"

Стало известно, кто признан лучшим игроком матча 16-го тура РПЛ "Ахмат" - "Урал". Им стал голкипер грозненцев Евгений Городов.

33-летний футболист провел на поле весь матч, не пропустив ни одного гола. Игра завершилась безголевой ничьей.

"Урал", набрав 19 баллов, занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата России, "Ахмат" с 15 очками расположился на 13 месте.

В 17-м туре РПЛ "Урал" сыграет со "Спартаком". "Ахмат" встретится с "Рубином".

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