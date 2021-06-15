Городской совет Ливерпуля дал добро на расширение "Энфилда"

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Как сообщает мерсисайдский репортер The Athletic Джеймс Пирс, на стадионе "Ливерпуля" произойдут изменения.

"Как и ожидалось, комитет по планированию городского совета Ливерпуля сегодня дал добро в ответ на предложение о перестройке трибуны "Энфилда".

Добавится 7 тысяч дополнительных мест, и вместимость после этого превысит 61 тысячу".

Также не пропустите: Мать Криштиану Роналду спрогнозировала итог матча сборной Португалии против Венгрии на Евро-2020. | http://soccernews.ru