Городской совет Ливерпуля дал добро на расширение "Энфилда"

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Городской совет Ливерпуля дал добро на расширение "Энфилда"Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Как сообщает мерсисайдский репортер The Athletic Джеймс Пирс, на стадионе "Ливерпуля" произойдут изменения.

"Как и ожидалось, комитет по планированию городского совета Ливерпуля сегодня дал добро в ответ на предложение о перестройке трибуны "Энфилда".

Добавится 7 тысяч дополнительных мест, и вместимость после этого превысит 61 тысячу".

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