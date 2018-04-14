"Горожане" в порядке! "Манчестер Сити" обыгрывает "Тоттенхэм" на "Уэмбли"

Субботняя программа 34-го тура английской Премьер-Лиги завершалась центральным противостоянием, в рамках которого "Тоттенхэм" на временном домашнем стадионе "Уэмбли" принимал "Манчестер Сити". "Горожане" упустили возможность оформить досрочное чемпионство в предыдущем поединке против "Манчестер Юнайтед", уступив в драматической схватке на "Этихаде" со счетом 3:2. Кроме того, манкунианцы вылетели из Лиги Чемпионов, дважды капитулировал перед "Ливерпулем", поэтому мотивация лидера чемпионата перед матчем со "шпорами" просто зашкаливала. Проиграть четвертый матч подряд для нынешнего созыва "голубых" – было бы слишком. "Тоттенхэм" великолепно выступает в последнее время. "Лилейно-белые" уже и забыли, когда крайний раз проигрывали. Команда Маурисио Почеттино фактически гарантировала себе место в топ-4, но вряд ли это может сильно удовлетворить лондонцев, учитывая их итоговый результат за последние две-три внутренние кампании. Что касается стартовых составов, то тренерский штаб "шпор" выставил прогнозируемую одиннадцатку, кроме, разве что Эрика Ламелы, который заменил Сон Хын Мина. Пеп Гвардиола тоже обошелся без сюрпризов, выставив всех наилучших с учетом объективных потерь в лице Фернандиньо и Серхио Агуэро. С первых же секунд матча команды начали играть на встречных курсах. Уже на третьей минуте могли открывать счет гости, но удар Сане после наброса Стерлинга приняла на себя штанга. Очень заряженными вышли на поле футболисты "Сити", явно поднакопилась злость у "горожан" за предыдущие неудачи. Лондонцы продержались до середины первого тайма, а потом в какой-то момент поплыли. Сначала Компани дальним забросом вывел Жезуса на свидание с голкипером, и бразилец легко разобрался в эпизоде, выиграв очную дуэль у французского стража ворот. Прошло всего две минуты, как гости повели в счете, и арбитр Мосс назначил пенальти в ворота Льориса. Капитан "шпор" сфолил на Стерлинге в собственной штрафной. Ответственность за пробитие одиннадцатиметрового взял на себя Гюндоган и хладнокровно развел кипера и мяч по разным углам – 0:2. Тем не менее, подопечные Почеттино не стали посыпать голову пеплом и еще до перерыва отквитали один мяч: Кейн и Эриксен поменялись местами – первый отдал разрезной пас, а второй проткнул снаряд мимо вышедшего из ворот Эдерсона. Второй тайм агрессивнее начали хозяева. Манкунианцы окопались на своей половине поля, сдерживая натиск "Тоттенхэма", но так продолжалось недолго. По экватору второй 45-ти минутки гости вдруг оживились и после чреды острых выпадов на 72-й минуте сняли все вопросы о победителе: Стерлинг результативно сыграл на добивании после того, как Льорис потащил выстрел Жезуса. Третий гол, действительно, окончательно сломил лондонцев, а "голубые" легко довели встречу до финального свистка. Таким образом, "Манчестер Сити" на классе обыгрывает "Тоттенхэм", позабыв о трех подряд болезненных поражениях и теперь ни у кого нет никаких сомнений, что следующий поединок станет для команды Гвардиолы чемпионским.

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" – 1:3

Голы: Жезус, 22 – 0:1, Гюндоган, 25 (с пенальти) – 0:2, Эриксен, 42 – 1:2, Стерлинг, 72 – 1:3

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле (Лукас Моура, 73), Ламела (Сон Хын Мин, 65), Эриксен, Алли (Сиссоко, 84), Кейн

"Ман Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Делф, Де Брюйне (Яя Туре, 89), Гюндоган, Давид Силва, Стерлинг, Сане (Отаменди, 64), Жезус (Бернарду Силва, 76)

Богдан Архипенко

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