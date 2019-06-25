Горшков: "Думаю, такие люди как Анюков нужны "Зениту"

Сегодня, 25 июня, Александр Анюков вошел в тренерский штаб "Зенита". В связи с этим бывший игрок петербуржцев Александр Горшков рассказал, что думает о футболисте. Об этом сообщает Sport24.

"Александр провел много сезонов в команде, почти всегда был основным игроком, Анюков - легенда клуба. Хорошо, что он остался в структуре "Зенита". Думаю, такие люди нужны, желаю ему удачи.

У него неуступчивый характер, а также ему присуща надежность, которая присутствовала на тренировках и в играх. Все эти качества позволили играть на высоком уровне", - сказал Горшков.

Анюков играет в "Зените" с 2005 года. Вместе с клубом он пять раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза - Суперкубок, а также по одному разу завоёвывал Кубок и Суперкубок УЕФА. В минувшем сезоне он выступал в 16 матчах в РПЛ.

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