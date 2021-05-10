Горячая борьба за чемпионство и много голов. Результаты 35-го тура Ла Лиги

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Горячая борьба за чемпионство и много голов. Результаты 35-го тура Ла ЛигиФото: твиттер Ла Лиги/Автор неизвестен

В испанской Ла Лиге завершились все матчи 35-го тура.

"Барселона" с "Атлетико" голов не забили, "Реал" и "Севильи" на двоих забили сразу 4 мяча, а "Эйбар" бьётся за выживание.

Результаты 35-го тура Ла Лиги:

"Бетис" - "Гранада" - 2:1

"Реал Мадрид" - "Севилья" - 2:2

"Вильярреал" - "Сельта" - 2:4

"Валенсия" - "Вальядолид" - 3:0

"Хетафе" - "Эйбар" - 0:1

"Атлетик" - "Осасуна" - 2:2

"Кадис" - "Уэска" - 2:1

"Барселона" - "Атлетико" - 0:0

"Алавес" - "Леванте" - 2:2

"Реал Сосьедад" - "Эльче" - 2:0

Положение команд: "Атлетико" - 77, "Реал Мадрид" - 75, "Барселона" - 75, "Севилья" - 71, "Реал Сосьедад" - 56, "Реал Бетис" - 54, "Вильярреал" - 52, "Сельта" - 47, "Атлетик Бильбао" - 46,  "Гранада" - 45, "Кадис" - 43, "Осасуна" - 41, "Валенсия" - 39, "Леванте" - 39, "Хетафе" - 34, "Алавес" - 32, "Вальядолид" - 31, "Уэска" - 30, "Эльче" - 30, "Эйбар" - 29.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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