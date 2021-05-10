Горячая борьба за чемпионство и много голов. Результаты 35-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер Ла Лиги/Автор неизвестен

В испанской Ла Лиге завершились все матчи 35-го тура.

"Барселона" с "Атлетико" голов не забили, "Реал" и "Севильи" на двоих забили сразу 4 мяча, а "Эйбар" бьётся за выживание.

Результаты 35-го тура Ла Лиги:

"Бетис" - "Гранада" - 2:1

"Реал Мадрид" - "Севилья" - 2:2

"Вильярреал" - "Сельта" - 2:4

"Валенсия" - "Вальядолид" - 3:0

"Хетафе" - "Эйбар" - 0:1

"Атлетик" - "Осасуна" - 2:2

"Кадис" - "Уэска" - 2:1

"Барселона" - "Атлетико" - 0:0

"Алавес" - "Леванте" - 2:2

"Реал Сосьедад" - "Эльче" - 2:0

Положение команд: "Атлетико" - 77, "Реал Мадрид" - 75, "Барселона" - 75, "Севилья" - 71, "Реал Сосьедад" - 56, "Реал Бетис" - 54, "Вильярреал" - 52, "Сельта" - 47, "Атлетик Бильбао" - 46, "Гранада" - 45, "Кадис" - 43, "Осасуна" - 41, "Валенсия" - 39, "Леванте" - 39, "Хетафе" - 34, "Алавес" - 32, "Вальядолид" - 31, "Уэска" - 30, "Эльче" - 30, "Эйбар" - 29.

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