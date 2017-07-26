Горячая концовка в Киеве: "Динамо" стартует в еврокубках с победы над "Янг Бойз"

Программа среды третьего тура квалификационного раунда Лиги чемпионов приготовила болельщикам футбола целый ряд интересных матчей, среди которых особняком можно выделить противостояние в столице Украины, где местный гранд "Динамо" встречался со швейцарским "Янг Бойз". Обе команды являются обладателями серебряных медалей своих национальных первенств по итогам минувшей кампании, поэтому начинать свой еврокубковый путь приходилось именно с этой стадии. Поединок навел шуму в прессе сразу после жеребьевки, потому как по иронии судьбы киевлянам выпала честь отомстить "пчелам" за своего принципиального соперника по чемпионату "Шахтера", которого подопечные Адольфа Хюттера умудрились выбить год назад в этом же раунде сильнейшего соревнования Европы.

Александр Хацкевич выставил тот же стартовый состав, который добыл победу в прошлом матче. Главнокомандующий "желто-черных" все же применил небольшую ротацию по сравнению с выигранным поединком против "Базеля". Левая бровка досталась Кристиану Фасснахту вместо Миралема Сулеймани, а в нападении пару Оаро составил Джибриль Соу, заменив Рожера Ассале.

Футболисты "Динамо" прогнозируемо на правах хозяев поля с первых же минут завладели преимуществом. "Янг Бойз" не противился такому сценарию, действуя максимально закрыто, но швейцарцам очень быстро пришлось оживиться, потому как спустя треть времени первого тайма киевляне открыли счет. Андрей Ярмоленко подхватил мяч, вышел на ударную позицию, после чего не стал перекладывать мяч на рабочую левую, а пальнул с правой и не прогадал.

После забитого гола игра немного выровнялась, стало больше борьбы в центре поля. "Бело-синие", на редкость, действовали максимально эффективно, а на 34-й минуте заставили болельщиков на стадионе рукоплескать красивейшему взятию ворот. Все тот же Ярмоленко протянул мяч по флангу, начал накручивать один за другим оппонентов и, казалось, передержал, но в последний момент покатил вдоль линии ворот на Мбокани, который технично ударом пяткой покатил в неприкрытый угол. Концовка первой 45-ти минутки осталась за "пчелами", но серьезно потревожить Максима Коваля гостям так и не удалось.

Подопечные Хюттера резво начали вторую половину встречи. Джибриль Соу здорово проверил бдительность голкипера "динамовцев" ударом с линии штрафной. Правда, киевляне не стали играть на удержание, а создавали свои голевые моменты. В течении десяти минут хозяева имели три великолепных возможности сделать счет разгромным. Но то слишком робко играл Гонсалес в завершающей стадии атаки, удар Кадара на себя приняла перекладина, а Корзуну не хватило опыта и хладнокровности в дуэли с фон Баалмоосом.

В концовке встречи игроки "Янг Бойз" пошли ва-банк, а на последней минуте их усилия были воплощены в гол. Фасснахт красивым ударом головой вернул интригу в противостояние. К чести, "Динамо" ответ последовал незамедлительно и уже в компенсированное время Денис Гармаш своим точным выстрелом сохранил разницу в два мяча.

Таким образом, киевляне достаточно легко переиграли гостей из Берна, но пропущенный гол несколько испортил целостную картину матча и подарил небольшой, но все же шанс на успех "желто-черным" в ответной игре.

"Динамо" Киев – "Янг Бойз" – 3:1

Голы: Ярмоленко, 15 – 1:0, Мбокани, 34 – 2:0, Фасснахт, 90 – 2:1, Гармаш, 90+2 – 3:1

"Динамо": Коваль, Морозюк, Хачериди, Вида, Кадар, Сидорчук (Корзун, 65), Шепелев, Ярмоленко, Гармаш (Буяльский, 90+4), Гонсалес (Цыганков, 81), Мбокани

"Янг Бойз": фон Баальмоос, Мбабу, фон Берген, Нуху, Бенито (Лотомба, 76), Раве, Эбишер (Бертоне, 62), Саного (Ассале, 51), Фасснахт, Оаро, Соу

Богдан Архипенко

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