Горячая концовка в Мадриде: в компенсированное время "Челси" вырывает победу над "Атлетико"
Программа среды второго тура группового раунда Лиги чемпионов была представлена не менее интересными противостояниями, чем вторничная, а одно из центральных событий проходило в Мадриде, где местный "Атлетико" принимал действующего английского чемпиона "Челси". В различных анонсах к этому матчу особое внимание уделялось новому домашнему стадиону "матрасников" "Ванда Метрополитано", на котором команда Диего Симеоне уже успела провести две игры и обе удачно, но эьто были дела внутреннего чемпионата, теперь же предстояло дебютировать в еврокубках и сразу против такого статусного оппонента.
Дополнительной интриги испано-английской дуэли прибавлял тот факт, что обе команды успели набрать неплохую форму. Да, мадридцы не смогли обыграть "Рому" в рамках первого тура, зато отпраздновали три победы в Ла Лиге. "Аристократы" же в дебютном матче Лиги чемпионов поиздевались над скромным азербайджанским "Карабахом", а в последних двух встречах с "Ноттингем Форест" в Кубке лиги и с "Сток Сити" в АПЛ в сумме отгрузили в ворота оппонентов девять голов, при этом пропустив лишь однажды. Особенно болельщиков "синих" порадовала победа над "гончарами", потому как на "Британии" зачастую всем и всегда приходится несладко.
Несмотря на прогнозы относительно закрытого и оборонительного футбола, "Атлетико" и "Челси" начали поединок без раскачки. Хозяева резво стартовали и понеслись вперед, но лондонцы очень быстро охладили пыл мадридцев и спустя пять минут завладели инициативой. Атаки "аристократов" выглядели куда более острыми. В центре внимания частенько оказывались Мората и Азар. Испанский нападающий имел голевой момент уже на восьмой минуте, но после удара из-под защитника мяч пролетел мимо ворот. А бельгийский "волшебник", помимо того, что частенько закручивал хребет фланговым защитникам, так еще и заканчивал свои выпады хлесткими выстрелами, после одного из которых от гола хозяев спасла лишь штанга.
В общем-то, "пенсионеры" играли лучше, а гол, если и назревал, то только в ворота Облака, но на 40-й минуте Давид Луиз зачем-то придержал Эрнандеса в штрафной площади при подаче углового, а тот с удовольствием рухнул на газон. Турецкий арбитр справедливо поставил пенальти, и Гризманну не составило труда переиграть Куртуа ударом с "точки". Более того, "индейцы" чудом не ушли на перерыв с преимуществом в два мяча. Уже на первой компенсированной минуте Саулю Ньигесу оставалось лишь попасть в створ ворот на добивании после плотного выстрела Коке, но откровенно простил лондонцев восьмой номер мадридцев.
С началом второй половины встречи сценарий не поменялся – гости атаковали, хозяева играли исключительно в защитной манере. Поэтому рано или поздно оборона "матрасников" должна была дать слабину, а случилось это уже на 60-й минуте. Прошла классическая атака "аристократов": Азар выполнил навесную подачу в штрафную, где Мората, опередив защитника, легким кивком головы переправил снаряд в дальний угол. В оставшееся время команды немного остыли и когда, казалось, уже все согласились на ничью, на четвертой компенсированной минуте, буквально за считанные секунды до свистка "Челси" забил победный гол. Забыли мадридцы накрыть в штрафной Батшуайи, который удачно подставил ногу после прострела Алонсо.
Таким образом, "Челси" в интереснейшем поединке вырвал победу над "Атлетико", нанеся "матрасникам" первое поражение на новом домашнем стадионе.
"Атлетико" – "Челси" – 1:2
Голы: Гризманн, 40 (с пенальти) – 1:0, Мората, 60 – 1:1, Батшуайи, 90+4 - 1:2
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Лукас Эрнандес, Филипе Луис, Томас (Хименес, 77), Ньигес, Коке, Карраско (Торрес, 69), Гризманн, Корреа (Гайтан, 70)
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэхилл, Мозес, Канте, Бакайоко, Алонсо, Фабрегас (Кристиансен, 86), Азар (Виллиан, 82), Мората (Батшуайи, 82)
Богдан Архипенко
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