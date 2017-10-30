Горячая Турция: "Фенербахче" и "Кайсериспор" забили шесть голов на двоих
В рамках десятого тура чемпионата Турции "Фенербахче" на своём поле расписал результативную ничью с "Кайсериспором".
"Фенербахче" – "Кайсериспор" - 3:3
Голы: Булут, 41 - 0:1, Туфан, 45 - 1:1, Нойштедтер, 50 - 2:1, Соуза, 62 - 3:1, Нету, 68 (автогол) - 3:2, Гьян, 90 - 3:3.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|10
|23
|2
|Истанбул ББ
|10
|20
|3
|Бешикташ
|10
|18
|4
|Кайсериспор
|10
|18
|5
|Гёзтепе АС Измир
|10
|17
|6
|Акхисар Беледийе ГС
|10
|17
|7
|Бурсаспор
|10
|16
|8
|Фенербахче
|10
|16
|9
|Сивасспор
|10
|16
|10
|Малатия Беледийеспор
|10
|14
|11
|Трабзонспор
|10
|12
|12
|Аланьяспор
|10
|11
|13
|Касимпаса
|10
|11
|14
|Коньяспор
|10
|10
|15
|Антальяспор
|10
|9
|16
|Карабюкспор
|10
|8
|17
|Генчлербирлиги
|10
|8
|18
|Османлыспор
|10
|7