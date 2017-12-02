Горячая ведущая разделась в честь выхода сборной Перу на ЧМ-2018

Перуанская модель и ведущая на ТВ Айда Мартинес в прямом эфире пообещала раздеться, если национальная сборная сумеет пробиться на Чемпионат Мира в России.

Футболисты сборной Перу своё дело сделали, а горячая Мартинес выполнила своё обещание, порадовав фанатов - у этой девушки есть, на что посмотреть.

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