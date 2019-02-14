Горячая жена украинского футболиста нарисовала картину грудью (фото)
Ирина Морозюк, жена украинского защитника "Ризеспора" Николая Морозюка, показала картину, которую он нарисовала грудью.
"Картина под названием "два пряных грейпфрута" (дабл джин, сахарный сироп, лимонный сок, корица, лед ). Выполнена по технике отпечаток. Ни одна кисточка не пострадала", - написала девушка на своей странице в Instagram, прикрепив фотографию картины.
31-летний Морозюк перешел в "Ризеспор" в январе на правах аренды из киевского "Динамо".
Не пропустите: Девушка дня: Хеми Ванегас - возлюбленная новобранца "Зенита" Вильмара Барриоса (эксклюзив). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Тоттенхэм" разгромил дортмундскую "Боруссию" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Подкаблучник: названа причина лишения Икарди капитанской повязки
-
В пользу "Реала": в Лиге Чемпионов впервые было принято громкое решение с помощью VAR
-
В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру
-
Одному из лидеров ПСЖ грозит серьезное наказание от УЕФА
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" разгромил дортмундскую "Боруссию" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Подкаблучник: названа причина лишения Икарди капитанской повязки
-
Винисиус установил рекорд "Реала"
-
"Наполи" объявил об уходе главного рекордсмена клуба
-
Горячая жена украинского футболиста нарисовала картину грудью (фото)
-
В пользу "Реала": в Лиге Чемпионов впервые было принято громкое решение с помощью VAR
-
Лидер "Наполи" сравнил свою команду с "Ювентусом"
-
Известный фанат "Зенита" оценил перспективы возможной работы Моуринью в России
-
Ушел из жизни легендарный советский футболист
-
Трансферная цель "Барселоны" и "Реала" стал рекордсменом Лиги Чемпионов
-
Рамос провел юбилейный матч за "Реал"
-
В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру
-
Чех рассказал, как он хочет завершить карьеру
-
"Зенит" готовит четвертый зимний трансфер
-
Одному из лидеров ПСЖ грозит серьезное наказание от УЕФА
-
"Аякс" - "Реал": Регилон и Бэйл - в основе королевского клуба
-
Владелец "Спартака" выделил крупную сумму на необычный проект
-
Классика: в "Спартаке" приняли громкое решение по игровой форме на следующий сезон
-
Спаллетти назвал неожиданную причину отсутствия Икарди в заявке на матч Лиги Европы
-
Яшин, Буффон, Нойер и остальные: элитный футбольный журнал назвал лучших вратарей в истории
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12