Горячая жена украинского футболиста нарисовала картину грудью (фото)

Ирина Морозюк, жена украинского защитника "Ризеспора" Николая Морозюка, показала картину, которую он нарисовала грудью.

"Картина под названием "два пряных грейпфрута" (дабл джин, сахарный сироп, лимонный сок, корица, лед ). Выполнена по технике отпечаток. Ни одна кисточка не пострадала", - написала девушка на своей странице в Instagram, прикрепив фотографию картины.

31-летний Морозюк перешел в "Ризеспор" в январе на правах аренды из киевского "Динамо".

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