Горячее мерсисайдское дерби: "Эвертон" надеется на усталость "Ливерпуля"
"Эвертон" – "Ливерпуль"
Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Начало матча: 14:30
Арбитр: Майкл Оливер
Программа 33-го тура английской Премьер-Лиги откроется одним из двух центральных поединков уик-энда, в рамках которого сойдутся два непримиримых соседа по городу "Эвертон" и "Ливерпуль". Мерсисайдское дерби является одним из самых принципиальных и бескомпромиссных не только на территории Великобритании, по и во всем мире. Поэтому буквально в каждом уголке планеты есть определенное количество людей, которые с неподдельным любопытством будут наблюдать за этой известной футбольной разборкой."Ириски" давненько не побеждали "красных" и вот сейчас они имеют неплохую возможность это исправить. Дело в том, что "Ливерпуль" на неделе провел очень энергозатратный матч в Лиге Чемпионов против "Манчестер Сити". Кроме того, если раньше у Юргена Клоппа была приятная головная боль по поводу широты выбора стартового состава, то сейчас на команду вдруг взвалилась целая чреда травм. В матче против "горожан" получил повреждение лучший бомбардир команды Мохамед Салах и хоть оно оказалось несерьезным, тренерский штаб наверняка в целях предосторожности предоставит отдых египтянину, чтобы тот лучше подготовился к ответке на "Этихаде". Также практически в одночасье выбыли со строя Эмре Джан, Адам Лаллана, Жоэль Матип, не готов играть и Джо Гомез.Сэм Элларжайс был жестоко наказан за свою самоуверенность в прошлом туре лидером чемпионата. Думается, перед мерсисайдским дерби английский специалист сделает правильные выводы и не выставит максимально атакующий состав. Тем более, что вернулся из лазарета основной опорник Идрисса Гейе. Также после "отсидки" возвращается центральный защитник Эшли Уильямс, который должен прибавить надежности в оборонительных функциях команды.
Интересные факты противостояния "Эвертона" и "Ливерпуля":
В последний раз "Эвертон" побеждал "Ливерпуль" в рамках Премьер-Лиги почти восемь лет назад. В октябре 2010 "ириски" триумфовали со счетом 2:0.
Четыре из последних пяти мерсисайдских дерби на "Гудисоне" завершились вничью. Лишь в прошлом сезоне "красные" одержали победу благодаря голу Садио Мане уже в компенсированное время к матчу.
В поединках ливерпульских команд в рамках Премьер-Лиги было показано 21 красную карточку, что является абсолютным рекордом, причем 14 удалений заработали именно игроки "Эвертона".
Ориентировочные составы на игру:
Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Кин, Уильямс, Бэйнс, Гейе, Шнайдерлин, Уолкотт, Руни, Боласи, Тосун
Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Морено, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Мане, Ингз
Прогноз на матч "Эвертон" – "Ливерпуль":
Несмотря на усталость "Ливерпуля" и большую концентрацию команды на матчах в Лиге Чемпионов, букмекеры видят фаворитов именно подопечных Юргена Клоппа.
Победу "красных" специалисты оценивают в 1.9. В то время как выигрыш "Эвертона" в среднем оценивается в 4.2.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|31
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|31
|68
|3
|Ливерпуль
|33
|67
|4
|Тоттенхэм
|32
|67
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|31
|51
|7
|Бернли
|32
|49
|8
|Лестер Сити
|32
|43
|9
|Эвертон
|33
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|38
|11
|Борнмут
|33
|38
|12
|Уотфорд
|33
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|35
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|32
|32
|16
|Хаддерсфилд Таун
|33
|32
|17
|Кристал Пэлас
|33
|31
|18
|Саутгемптон
|31
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|33
|21