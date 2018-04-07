Горячее мерсисайдское дерби: "Эвертон" надеется на усталость "Ливерпуля"

"Эвертон" – "Ливерпуль"

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Начало матча: 14:30

Арбитр: Майкл Оливер

Программа 33-го тура английской Премьер-Лиги откроется одним из двух центральных поединков уик-энда, в рамках которого сойдутся два непримиримых соседа по городу "Эвертон" и "Ливерпуль". Мерсисайдское дерби является одним из самых принципиальных и бескомпромиссных не только на территории Великобритании, по и во всем мире. Поэтому буквально в каждом уголке планеты есть определенное количество людей, которые с неподдельным любопытством будут наблюдать за этой известной футбольной разборкой. "Ириски" давненько не побеждали "красных" и вот сейчас они имеют неплохую возможность это исправить. Дело в том, что "Ливерпуль" на неделе провел очень энергозатратный матч в Лиге Чемпионов против "Манчестер Сити". Кроме того, если раньше у Юргена Клоппа была приятная головная боль по поводу широты выбора стартового состава, то сейчас на команду вдруг взвалилась целая чреда травм. В матче против "горожан" получил повреждение лучший бомбардир команды Мохамед Салах и хоть оно оказалось несерьезным, тренерский штаб наверняка в целях предосторожности предоставит отдых египтянину, чтобы тот лучше подготовился к ответке на "Этихаде". Также практически в одночасье выбыли со строя Эмре Джан, Адам Лаллана, Жоэль Матип, не готов играть и Джо Гомез. Сэм Элларжайс был жестоко наказан за свою самоуверенность в прошлом туре лидером чемпионата. Думается, перед мерсисайдским дерби английский специалист сделает правильные выводы и не выставит максимально атакующий состав. Тем более, что вернулся из лазарета основной опорник Идрисса Гейе. Также после "отсидки" возвращается центральный защитник Эшли Уильямс, который должен прибавить надежности в оборонительных функциях команды.

Интересные факты противостояния "Эвертона" и "Ливерпуля":

В последний раз "Эвертон" побеждал "Ливерпуль" в рамках Премьер-Лиги почти восемь лет назад. В октябре 2010 "ириски" триумфовали со счетом 2:0.

Четыре из последних пяти мерсисайдских дерби на "Гудисоне" завершились вничью. Лишь в прошлом сезоне "красные" одержали победу благодаря голу Садио Мане уже в компенсированное время к матчу.

В поединках ливерпульских команд в рамках Премьер-Лиги было показано 21 красную карточку, что является абсолютным рекордом, причем 14 удалений заработали именно игроки "Эвертона".

Ориентировочные составы на игру:

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Кин, Уильямс, Бэйнс, Гейе, Шнайдерлин, Уолкотт, Руни, Боласи, Тосун

Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Морено, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Мане, Ингз

Прогноз на матч "Эвертон" – "Ливерпуль":

Несмотря на усталость "Ливерпуля" и большую концентрацию команды на матчах в Лиге Чемпионов, букмекеры видят фаворитов именно подопечных Юргена Клоппа.

Победу "красных" специалисты оценивают в 1.9. В то время как выигрыш "Эвертона" в среднем оценивается в 4.2.

Богдан Архипенко

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