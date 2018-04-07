Горячее мерсисайдское дерби: "Эвертон" надеется на усталость "Ливерпуля"

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Горячее мерсисайдское дерби: "Эвертон" надеется на усталость "Ливерпуля"

"Эвертон"  –  "Ливерпуль"

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Начало матча: 14:30

Арбитр: Майкл Оливер

Программа 33-го тура английской Премьер-Лиги откроется одним из двух центральных поединков уик-энда, в рамках которого сойдутся два непримиримых соседа по городу "Эвертон" и "Ливерпуль". Мерсисайдское дерби является одним из самых принципиальных и бескомпромиссных не только на территории Великобритании, по и во всем мире. Поэтому буквально в каждом уголке планеты есть определенное количество людей, которые с неподдельным любопытством будут наблюдать за этой известной футбольной разборкой."Ириски" давненько не побеждали "красных" и вот сейчас они имеют неплохую возможность это исправить. Дело в том, что "Ливерпуль" на неделе провел очень энергозатратный матч в Лиге Чемпионов против "Манчестер Сити". Кроме того, если раньше у Юргена Клоппа была приятная головная боль по поводу широты выбора стартового состава, то сейчас на команду вдруг взвалилась целая чреда травм. В матче против "горожан" получил повреждение лучший бомбардир команды Мохамед Салах и хоть оно оказалось несерьезным, тренерский штаб наверняка в целях предосторожности предоставит отдых египтянину, чтобы тот лучше подготовился к ответке на "Этихаде". Также практически в одночасье выбыли со строя Эмре Джан, Адам Лаллана, Жоэль Матип, не готов играть и Джо Гомез.Сэм Элларжайс был жестоко наказан за свою самоуверенность в прошлом туре лидером чемпионата. Думается, перед мерсисайдским дерби английский специалист сделает правильные выводы и не выставит максимально атакующий состав. Тем более, что вернулся из лазарета основной опорник Идрисса Гейе. Также после "отсидки" возвращается центральный защитник Эшли Уильямс, который должен прибавить надежности в оборонительных функциях команды.

Интересные факты противостояния "Эвертона" и "Ливерпуля":

В последний раз "Эвертон" побеждал "Ливерпуль" в рамках Премьер-Лиги почти восемь лет назад. В октябре 2010 "ириски" триумфовали со счетом 2:0.

Четыре из последних пяти мерсисайдских дерби на "Гудисоне" завершились вничью. Лишь в прошлом сезоне "красные" одержали победу благодаря голу Садио Мане уже в компенсированное время к матчу.

В поединках ливерпульских команд в рамках Премьер-Лиги было показано 21 красную карточку, что является абсолютным рекордом, причем 14 удалений заработали именно игроки "Эвертона".

Ориентировочные составы на игру:

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Кин, Уильямс, Бэйнс, Гейе, Шнайдерлин, Уолкотт, Руни, Боласи, Тосун

Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Морено, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Мане, Ингз

Прогноз на матч "Эвертон""Ливерпуль":

Несмотря на усталость "Ливерпуля" и большую концентрацию команды на матчах в Лиге Чемпионов, букмекеры видят фаворитов именно подопечных Юргена Клоппа.

Победу "красных" специалисты оценивают в 1.9. В то время как выигрыш "Эвертона" в среднем оценивается в 4.2.

Богдан Архипенко

Также читайте! Анонс матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед"  | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 33 67
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5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
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