Горячее туринское дерби: "Торино" попытается остановить "Ювентус"

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Горячее туринское дерби: "Торино" попытается остановить "Ювентус"

"Торино"  –  "Ювентус"

Стадион: "Олимпико" (Турин)

Начало матча: 14:30

Арбитр: Даниэле Орсато

Воскресная программа 25-го тура итальянской Серии А откроется центральным противостоянием, в рамках которого сойдутся два непримиримых соперника из одного города - "Торино" сразится с "Ювентусом". Туринское дерби является одним из самых горячих на Апеннинах. Несмотря на большую разницу в классе, для каждой из команд принципиально добыть победу любой ценой, какие бы то не были обстоятельства. Но это все футбольная лирика, в реальности – даже ничья для "бордовых" станет великолепным результатом.

"Ювентус" продолжает идти в такт с "Наполи", располагаясь в турнирной таблице за спиной у "лазурных". В 2018 "старая синьора" безупречно идет по дистанции и не позволяет себе оступаться. "Торино" также пребывает в неплохой форме. С приходом в команду Вальтера Мадзарри команда не знает, что такое поражение. Кстати, предыдущий главный тренер туринцев Синиша Михайлович был отправлен в отставку как раз-таки после матча с действующим чемпионом в начале этого года. Теперь же результаты "быков" поползли вверх, они чередуют убедительные победы с ничьими, тем не менее пока этого недостаточно для того, чтобы бороться за место в зоне еврокубков.

После неудачного матча в Лиге Чемпионов против "Тоттенхэма" на неделе "Юве" наверняка постарается не просто выиграть, а сделать это как можно более убедительно. Другое дело, что "зебрам" по-прежнему не могут помочь травмированные Бенедикт Хеведес, Хуан Куадрадо и Блез Матюиди. Пауло Дибала уже выписан из лазарета, но к услугам аргентинца Массимилиано Аллегри прибегнет только в случае, если "что-то пойдет не так". В распоряжении тренерского штаба "Торино" все футболисты, кроме бразильского серба Лянко Войновича.

Интересные факты противостояния "Торино" и "Ювентуса":

"Ювентус" выиграл 13 из 15 последних туринских дерби во всех соревнованиях.

В последний раз "Торино" переиграл "Ювентус" в апреле 2015 года. Тогда на гол Андреа Пирло "быки" ответили точными выстрелами Маттео Дармиана и Фабио Квальяреллы.

"Старая синьора" выиграла восемь последних матчей в Серии А, при этом пропустив всего один гол.

Ориентировочные составы на игру:

Торино: Сиригу, Де Сильвестри, Н’Кулу, Бурдиссо, Молинаро, Оби, Ринкон, Аква, Фальке, Льяич, Белотти

Ювентус: Буффон, Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Маркизио, Дуглас Коста, Манджукич, Игуаин

Прогноз на матч "Торино""Ювентус":

Нет никаких сомнений в том, что именно "Ювентус" является фаворитом туринского дерби. Тем не менее, коэффициент 1.77 на победу "старой синьоры" – достаточно "жирный", как для такого матча, а это значит, что определенные риски есть. Выигрыш "Торино" в среднем оценивается в 5.0.

Богдан Архипенко

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Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 25 65
2 Наполи 24 63
3 Рома 25 50
4 Интер Милан 25 48
5 Лацио 24 46
6 Сампдория 24 41
7 Милан 24 38
8 Аталанта 24 37
9 Торино 25 36
10 Удинезе 25 33
11 Фиорентина 24 31
12 Дженоа 25 30
13 Болонья 24 27
14 Кальяри 25 25
15 Кьево 25 25
16 Сассуоло 24 23
17 Кротоне 24 21
18 СПАЛ 24 17
19 Хеллас Верона 24 16
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