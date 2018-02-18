Горячее туринское дерби: "Торино" попытается остановить "Ювентус"
"Торино" – "Ювентус"
Стадион: "Олимпико" (Турин)
Начало матча: 14:30
Арбитр: Даниэле Орсато
Воскресная программа 25-го тура итальянской Серии А откроется центральным противостоянием, в рамках которого сойдутся два непримиримых соперника из одного города - "Торино" сразится с "Ювентусом". Туринское дерби является одним из самых горячих на Апеннинах. Несмотря на большую разницу в классе, для каждой из команд принципиально добыть победу любой ценой, какие бы то не были обстоятельства. Но это все футбольная лирика, в реальности – даже ничья для "бордовых" станет великолепным результатом.
"Ювентус" продолжает идти в такт с "Наполи", располагаясь в турнирной таблице за спиной у "лазурных". В 2018 "старая синьора" безупречно идет по дистанции и не позволяет себе оступаться. "Торино" также пребывает в неплохой форме. С приходом в команду Вальтера Мадзарри команда не знает, что такое поражение. Кстати, предыдущий главный тренер туринцев Синиша Михайлович был отправлен в отставку как раз-таки после матча с действующим чемпионом в начале этого года. Теперь же результаты "быков" поползли вверх, они чередуют убедительные победы с ничьими, тем не менее пока этого недостаточно для того, чтобы бороться за место в зоне еврокубков.
После неудачного матча в Лиге Чемпионов против "Тоттенхэма" на неделе "Юве" наверняка постарается не просто выиграть, а сделать это как можно более убедительно. Другое дело, что "зебрам" по-прежнему не могут помочь травмированные Бенедикт Хеведес, Хуан Куадрадо и Блез Матюиди. Пауло Дибала уже выписан из лазарета, но к услугам аргентинца Массимилиано Аллегри прибегнет только в случае, если "что-то пойдет не так". В распоряжении тренерского штаба "Торино" все футболисты, кроме бразильского серба Лянко Войновича.
Интересные факты противостояния "Торино" и "Ювентуса":
"Ювентус" выиграл 13 из 15 последних туринских дерби во всех соревнованиях.
В последний раз "Торино" переиграл "Ювентус" в апреле 2015 года. Тогда на гол Андреа Пирло "быки" ответили точными выстрелами Маттео Дармиана и Фабио Квальяреллы.
"Старая синьора" выиграла восемь последних матчей в Серии А, при этом пропустив всего один гол.
Ориентировочные составы на игру:
Торино: Сиригу, Де Сильвестри, Н’Кулу, Бурдиссо, Молинаро, Оби, Ринкон, Аква, Фальке, Льяич, Белотти
Ювентус: Буффон, Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Маркизио, Дуглас Коста, Манджукич, Игуаин
Прогноз на матч "Торино" – "Ювентус":
Нет никаких сомнений в том, что именно "Ювентус" является фаворитом туринского дерби. Тем не менее, коэффициент 1.77 на победу "старой синьоры" – достаточно "жирный", как для такого матча, а это значит, что определенные риски есть. Выигрыш "Торино" в среднем оценивается в 5.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|65
|2
|Наполи
|24
|63
|3
|Рома
|25
|50
|4
|Интер Милан
|25
|48
|5
|Лацио
|24
|46
|6
|Сампдория
|24
|41
|7
|Милан
|24
|38
|8
|Аталанта
|24
|37
|9
|Торино
|25
|36
|10
|Удинезе
|25
|33
|11
|Фиорентина
|24
|31
|12
|Дженоа
|25
|30
|13
|Болонья
|24
|27
|14
|Кальяри
|25
|25
|15
|Кьево
|25
|25
|16
|Сассуоло
|24
|23
|17
|Кротоне
|24
|21
|18
|СПАЛ
|24
|17
|19
|Хеллас Верона
|24
|16
|20
|Беневенто
|24
|7