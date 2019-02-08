Горжусь ими: Почеттино ярко высказался об игроках "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что думает об игроках своей команды.

"Я горд, что у меня такие игроки, они показывают невероятный результат, это просто прекрасно.

Футбол - командная игра, ребята показывают невероятную работу, характер, уровень.

Мы надеемся, что будем и дальше так двигаться, стараясь биться за самые лучшие места", - сказал Почеттино.

"Тоттенхэм" располагается на 3 позиции турнирной таблицы АПЛ, набрав 37 очков.

Ближайшая игра "шпор" состоится 10 февраля против "Лестера". Начало - 16:30.

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