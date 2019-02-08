Горжусь ими: Почеттино ярко высказался об игроках "Тоттенхэма"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что думает об игроках своей команды.
"Я горд, что у меня такие игроки, они показывают невероятный результат, это просто прекрасно.
Футбол - командная игра, ребята показывают невероятную работу, характер, уровень.
Мы надеемся, что будем и дальше так двигаться, стараясь биться за самые лучшие места", - сказал Почеттино.
"Тоттенхэм" располагается на 3 позиции турнирной таблицы АПЛ, набрав 37 очков.
Ближайшая игра "шпор" состоится 10 февраля против "Лестера". Начало - 16:30.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|62
|2
|Ливерпуль
|25
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|26
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11