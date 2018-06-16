Госдеп США предупредил американцев в России о возможных терактах на ЧМ-2018

Государственный департамент США публиковал обращение к американцам, которые отправились на ЧМ-2018 в Россию.

По убеждениям американского ведомства, в России во время турнира могут произойти теракты.

"Террористические группировки продолжают планировать возможные нападения в России. Они могут атаковать как с предупреждением, так и без него, ориентируясь на места скопления туристов, транспортные узлы, рынки, торговые центры и объекты местного самоуправления", - говорится в заявлении.

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