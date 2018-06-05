Госдума может сделать выходными дни матчей сборной России на ЧМ-2018

Дни матчей сборной России на Чемпионате Мира 2018 года могут сделать выходными. Соответствующее предложение будет внесено в профильный комитет Государственной Думы.

"Чемпионат Мира по футболу это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру. Обратимся в комитет Госдумы по труду проработать вопрос сделать выходными дни, когда играет сборная России" - написал в своём твиттере вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев.

Напомним, что сборная России проведёт на домашнем мундиале как минимум три матча - против Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

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