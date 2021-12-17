Госдума одобрила закон о введении Fan ID: подробности
Депутаты Государственной Думы РФ в третьем чтении приняли закон о введении системы Fan ID, сообщает пресс-служба законодательного органа.
Документ вступит в силу 1 июня 2022 года, то есть со следующего лета на стадион смогут попасть только обладатели "паспорта болельщика". Предполагается, что оформлять карты можно будет через портал госуслуг.
Данный опыт использовался во время ЧМ-2018. Сейчас же систему усовершенствовали и она стала полностью цифровой.
Парламентарии аргументировали введение Fan ID необходимостью повысить уровень безопасности на российских стадионах.
Не пропустите: "Водку не пробовал": Малком рассказал о предпочтениях в русской кухне. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Манчестер Юнайтед"
-
Госдума одобрила закон о введении Fan ID: подробности
-
Президент "Лилля" не исключил возвращение Азара
-
Стало известно, сколько "Эвертон" заплатит за украинца Миколенко
-
У Гвардиолы подозрение на коронавирус
-
"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании
-
Ваноли хочет повторить путь Карреры в "Спартаке"
-
"Севилья" готова снизить цену на Кунде
-
Карпин рассказал о мыслях об уходе из сборной России
-
Клопп порассуждал о возможной паузе в АПЛ из-за коронавируса
-
Ваноли объяснил, почему согласился возглавить "Спартак"
-
"Нижний Новгород" объявил об уходе четырёх футболистов
-
1
Брат Марадоны сравнил Месси с Диего
-
"Лацио" намерен заполучить хавбека сборной Дании
-
"Водку не пробовал": Малком рассказал о предпочтениях в русской кухне
-
Ваноли высказался о своём назначении в "Спартак"
-
Стал известен пол близнецов, которые родятся у Роналду и Джорджины
-
Опубликовано расписание матчей сборной России в Лиге Наций
-
1
Клопп установил клубный рекорд "Ливерпуля"
-
1
Сёмин отреагировал на назначение Ваноли главным тренером "Спартака"