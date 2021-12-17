Госдума одобрила закон о введении Fan ID: подробности

Теги россиярпл

Госдума одобрила закон о введении Fan ID: подробности

Депутаты Государственной Думы РФ в третьем чтении приняли закон о введении системы Fan ID, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Документ вступит в силу 1 июня 2022 года, то есть со следующего лета на стадион смогут попасть только обладатели "паспорта болельщика". Предполагается, что оформлять карты можно будет через портал госуслуг. 

Данный опыт использовался во время ЧМ-2018. Сейчас же систему усовершенствовали и она стала полностью цифровой.

Парламентарии аргументировали введение Fan ID необходимостью повысить уровень безопасности на российских стадионах.

Не пропустите: "Водку не пробовал": Малком рассказал о предпочтениях в русской кухне. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании

"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов