Госдума отклонила законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи не разрешил продавать пиво на футбольных стадионах.

"Жаль, что появился такой стереотип, что пиво на стадионах - плохо. На Чемпионате Мира и Кубка Конфедераций был положительный пример, на предстоящем Евро также будут продавать пиво.

Кроме того, много пивных компаний являются важными спонсорами и это нужно принять как данное", - заявил автор законопроекта Дмитрий Свищев.

Отмечается, что законопроект будет доработан и вынесен на голосование еще раз.

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