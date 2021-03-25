Госдума рассмотрит законопроект о регулировании деятельности спортивных агентов

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25 марта, в Государственную думу был внесен законопроект, направленный на усовершенствование регулирования работы спортивных агентов.

Авторы инициативы – председатель думского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Ими предлагается ввести в КоАП РФ ответственность для спортивных агентов, у которых нет соответствующей аккредитации, за трудоустройство спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы. Таким образом можно будет добиться контроля за деятельностью спортивных агентов и повысить качество предоставляемых ими услуг, обеспечив права и законные интересы спортсменов и тренеров.

"Законопроект, по сути, ликвидирует существующий пробел в законодательстве. На данный момент, существует прямой запрет на трудоустройство спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы спортивными агентами без аккредитации в законодательстве есть (ч. 5 ст. 19.3 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"). Но ответственности за нарушение требований закона не предусмотрена.

Деятельность спортивных агентов регулируется далеко не всеми спортивными федерациями, а там, где она регулируется, отмечены многочисленные случаи нарушений. Например, по решению РФС были отозваны аккредитации у четверти действующих агентов за несоблюдение требований Федерации. Рынок спортивных агентов должен стать более прозрачным благодаря новому законопроекту", — сказал Пайкин.