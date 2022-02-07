Госенс объяснил, почему отказал "Ньюкаслу"

Фото инстаграм Робина Госенса

Левый защитник Робин Госенс рассказал, почему перешёл из "Аталанты" в "Интер", а не в "Ньюкасл".

"Я отклонил предложение "Ньюкасла", потому что посчитал переход в этот клуб угрозой для моих спортивных амбиций. Хотя конечно я много думал о "Ньюкасле". Если есть вариант заработать во много раз больше за ту же работу в другом клубе, покажите мне кого-нибудь, кто просто скажет: "Нет, спасибо". Речь ведь не только обо мне. Я, наверное, мог бы обеспечить ещё несколько поколений моей семьи на эти деньги", - цитирует Госенса Goal.com.

Напомним, что "Интер" арендовал немецкого фулбека с правом выкупа, которое станет обязательным в случае выполнения определённых условий.

Госенс выступал за "Аталанту" с 2017 года, провёл 157 матчей, забил 29 голов и сделал 21 ассист.

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