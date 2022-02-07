Госенс объяснил, почему отказал "Ньюкаслу"

Теги аталантаинтер миланньюкасл юнайтедробин госенс

Госенс объяснил, почему отказал "Ньюкаслу"

Фото инстаграм Робина Госенса

Левый защитник Робин Госенс рассказал, почему перешёл из "Аталанты" в "Интер", а не в "Ньюкасл".

"Я отклонил предложение "Ньюкасла", потому что посчитал переход в этот клуб угрозой для моих спортивных амбиций. Хотя конечно я много думал о "Ньюкасле". Если есть вариант заработать во много раз больше за ту же работу в другом клубе, покажите мне кого-нибудь, кто просто скажет: "Нет, спасибо". Речь ведь не только обо мне. Я, наверное, мог бы обеспечить ещё несколько поколений моей семьи на эти деньги", - цитирует Госенса Goal.com.

Напомним, что "Интер" арендовал немецкого фулбека с правом выкупа, которое станет обязательным в случае выполнения определённых условий.

Госенс выступал за "Аталанту" с 2017 года, провёл 157 матчей, забил 29 голов и сделал 21 ассист.

Не пропустите: "Ньюкасл" потратил больше всех на зимние трансферы, "Зенит" - в топ-10. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Пике сорвал трансфер де Лигта в "Барселону" в 2019 году

Пике сорвал трансфер де Лигта в "Барселону" в 2019 году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов