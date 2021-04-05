Госенс рассказал, как Роналду отказался отдать ему футболку

Фото vnecdn.net

Защитник "Аталанты" Робин Госенс вспомнил о неприятном инциденте с участием нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Однажды после матча с "Юве" я пытался осуществить мечту и получить футболку Роналду. Когда прозвучал финальный свисток, я подошёл к нему и сказал: "Криштиану, можно мне взять твою футболку?". Но Роналду отказался. Он даже не посмотрел на меня, просто сказал: "Нет". В тот момент мне стало стыдно, я покраснел. почувствовав себя маленьким", - цитирует Госенса Goal.com.

В текущем сезоне 36-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 35 матчей, забил 31 гол и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Хабиб назвал лучшего футболиста в истории. | http://soccernews.ru