Госенс рассказал, как Роналду отказался отдать ему футболку
Фото vnecdn.net
Защитник "Аталанты" Робин Госенс вспомнил о неприятном инциденте с участием нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Однажды после матча с "Юве" я пытался осуществить мечту и получить футболку Роналду. Когда прозвучал финальный свисток, я подошёл к нему и сказал: "Криштиану, можно мне взять твою футболку?". Но Роналду отказался. Он даже не посмотрел на меня, просто сказал: "Нет". В тот момент мне стало стыдно, я покраснел. почувствовав себя маленьким", - цитирует Госенса Goal.com.
В текущем сезоне 36-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 35 матчей, забил 31 гол и сделал 4 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17