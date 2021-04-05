Госенс рассказал, как Роналду отказался отдать ему футболку

1 Теги ювентусаталантаробин госенскриштиану роналду

Госенс рассказал, как Роналду отказался отдать ему футболку

Фото vnecdn.net

Защитник "Аталанты" Робин Госенс вспомнил о неприятном инциденте с участием нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Однажды после матча с "Юве" я пытался осуществить мечту и получить футболку Роналду. Когда прозвучал финальный свисток, я подошёл к нему и сказал: "Криштиану, можно мне взять твою футболку?". Но Роналду отказался. Он даже не посмотрел на меня, просто сказал: "Нет". В тот момент мне стало стыдно, я покраснел. почувствовав себя маленьким", - цитирует Госенса Goal.com.

В текущем сезоне 36-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 35 матчей, забил 31 гол и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Хабиб назвал лучшего футболиста в истории. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

То майку зажал, то повязку бросил... Тварь во всей красе своего бесконечного эгоизма... Тьфу!!!...

Ответить

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" опережает "Ювентус" в борьбе за хавбека "Рубина"

"Милан" опережает "Ювентус" в борьбе за хавбека "Рубина"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов