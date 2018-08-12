Госпитализация Роналдо: появилась новая информация



Легендарный бразильский нападающий Роналдо сообщил, что его выпишут из больницы в понедельник.

"Друзья, я сильно заболел гриппом на Ибице и меня госпитализировали. Сейчас со мной все в порядке. Завтра меня выпишут и я вернусь домой. Спасибо всем за поддержку", - написал Роналдо в своем твиттере.

Напомним, что 41-летний Роналду попал в госпиталь с диагнозом - пневмония.

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