Госслужащим в Бразилии сократят рабочий день ради ЧМ-2018

В Бразилии государственные служащие смогут раньше уходить с работы ради матчей своей сборной на Чемпионате Мира-2018.

Из-за разных часовых поясов России и Бразилии, игры бразильской команды будут проходить либо рано утром, либо днем по местному времени.

Таким образом, госслужащие получили право приходить на работу в 14.00 после утренних матчей сборной, либо уходить в 13.00 на вечерние игры.

Пропущенные часы сотрудники должны будут отработать позднее.

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