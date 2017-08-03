Гости подарили Месси на свадьбу менее десяти тысяч евро

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Гости подарили Месси на свадьбу менее десяти тысяч евро

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сыграл свадьбу с Антонеллой Рокуццо.

Футболист попросил всех приглашенный гостей не делать ему подарки, а вместо этого перечислить пожертвования в его благотворительный фонд, который помогает нуждающимся детям.

Впрочем, миллионеры, которые посетили мероприятие, оказались весьма жадными. Сумма пожертвований от 260 гостей составила всего девять с половиной тысяч евро, сообщает Clarin. 

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