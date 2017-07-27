Гости с севера: "Краснодар" принимает датский "Люнгбю"
"Краснодар" – "Люнгбю"
Стадион: "Краснодар"
Начало матча: 20:00
Арбитр: Христос Николаидес (Кипр)
В рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы российский клуб "Краснодар" примет на своем поле датский "Люнгбю". Скромный скандинавский клуб играет в Лиге Европы впервые, поэтому считается достаточно проходимым соперником. Хотя датчане уже прошли два отборочных раунда, в одном из которых был повержен "Слован" из Братиславы.
Краснодар очень удачно стартовал в Премьер-Лиге, обыграв в двух первых матчах "Рубин" и "Тосно". Все еще не может помочь команде из-за травмы нападающий Федор Смолов. Также матч точно пропустят Крицюк и Окриашвили. Под вопросом участие Газинского, Подберезкина, Каборе и Вандерсона. Но, несмотря на все кадровые проблемы, "Краснодар" идет явным фаворитом матча. "Быки" однозначно превосходят в классе своих соперников, и обязаны сделать хороший задел перед выездом в Данию.
Футболисты "Люнгбю" попали в квалификацию Лиги Европы благодаря третьему месту в чемпионате Дании, отпустив вперед только "Брондбю" и "Коппенгаген". Помимо удачного выступления в еврокубках в текущем сезоне, команда стартовала с победы и в Датской Суперлиге над "Силькеборгом". Однако в следующем туре потерпели разгромное поражение от "Хоренса" – 1:4.
Что касается стоимости составов команд, то 24 игрока "Люнгбю" оценены в 6,75 миллионов евро, в то время как краснодарцы имеют 26 футболистов стоимостью 82,1 миллионов евро.
Интересные факты противостояния:
Команды никогда ранее не играли друг с другом.
В составе "Люнгбю" всего три легионера: исландец, нигериец и норвежец.
Ориентировочные составы:
"Крансодар": Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Перейра, Шишкин, Жоаозиньо, Подберезкин, Вандерсон, Классон
"Люнгбю": Андерсен, Хойер, Йонассон, Соренсен, Эрнсков, Брандруп, Блуме, Кристиансен, Фосгор, Оджо, Йенсен.
Прогноз на матч "Краснодар" – "Люнгбю":
Безоговорочным фаворитом матча, по мнению букмекеров, являются хозяева. Но, учитывая кадровые проблемы "быков", шансы у "Люнгбю" есть. Конечно, выстоять в Краснодаре им будет очень сложно. Но если датчане надежно отыграют в защите, они смогут сохранить интригу для ответного матча.
Коэффициент на победу "Краснодара" составляет 1,22, на ничью - 6,00, на победу "Люнгбю" – 13,00.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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