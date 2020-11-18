"Готов биться за футболку сборной". Месси прокомментировал победу Аргентины над Перу
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги победного матча над Перу (2:0) в квалификации чемпионата мира.
"Очень доволен победой, она важна была после последней игры. Все сложилось с самого начала. Мы забили быстры гол и создавали моменты. Думаю, мы продолжим в таком же темпе и поднимем свой уровень.
Когда я приезжаю, изо всех сил стараюсь и чувствую себя готовым бороться за эту футболку. Отлично себя чувствую и готов работать и добавлять", - передает слова Месси Goal.
После этой встречи сборная Аргентины поднялась на второе место в турнирной таблице, Бразилия - лидер турнира.
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|М
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|23
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|23
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|Дефенса и Хустисия
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|36
|7
|Ланус
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|Банфилд
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|Альдосиви
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