Готовы на все 100: Бразилия громит Австрию в последнем матче перед Чемпионатом Мира

Главной новостью перед началом матча стало то, что Неймар вошел в стартовый состав сборной Бразилии. Что же это значило? Ну, во-первых, Тите показал, что ключевой игрок команды окончательно в строю. А во-вторых, после возвращения Неймара мы наконец-то можем увидеть в каком составе "селесао" собирается начинать свои матчи на Чемпионате Мира. Что касается австрийцев, то их состав практически не изменился с прошлой сенсационной победы над Германией, да и система игры прогнозировано осталась такой же.

Начало матча осталось за "селесао". Команда Тите забрала себе мяч и сразу же попыталась создать опасный момент. На 8 минуте это получилось. Каземиро пульнул по воротам со средней дистанции, однако мяч пролетел над перекладиной.

Австрия пыталась перехватывать мяч и убегать в быстрые атаки. На 22 минуте одна из таких контратак могла бы доставить Бразилии немало проблем, однако после прострела в штрафную Марко Арнаутович пробил немного выше ворот.

Через 2 минуты хороший шанс был у Коутиньо, но после его обводящего удара австрийский голкипер Линднер смог вытянуться и перевел мяч на угловой. Эпизод запомнился еще и тем, что в ходе атаки на газон повалился Неймар. Но, к счастью для бразильцев, все обошлось и вингер продолжил игру.

Первый гол в матче зрители стадиона "Эрнст Хаппель" увидели на 36 минуте. После дальнего удара Марсело мяч попал в Предля и отскочил прямо к Габриэлю Жезусу, и тот красивым ударом отправил "круглый снаряд" точно в дальний угол ворот австрийцев. Через 4 минуты Бразилия имела еще один шанс забить: Коутиньо получил хороший пас в штрафной и пробил в левую "девятку", но вратарь был на месте и отразил удар.

Во втором тайме "селесао" снова продолжили наседать на ворота австрийцев. На 53 минуте хороший момент имел Виллиан, но после его рывка в штрафную защитники заблокировали удар.

Настоящим украшения матча стала 63 минута. Неймар получил мяч внутри штрафной площади, посадил на пятую точку Александара Драговича и спокойно катнул мяч мимо Линднера – 2:0.

Третий гол тоже не заставил себя долго ждать. Уже на 69 минуте Коутиньо разыграл стенку с партнером, освободив себе пространство, вбежал в штрафную и переиграл австрийского голкипера ударом в дальний угол – 3:0. Уже через 5 минут Коутиньо мог забить еще раз и сделать счет 4:0, но после удара с дальней дистанции мяч угодил в перекладину.

Австрия старалась подсластить пилюлю и на 81 минуте попыталась забить дальним ударом, но выстрел Хирландера под перекладину Алиссон отбил.

Бразилия создала еще несколько моментов, однако увеличить счет не удалось. На этом встреча и завершилась. "Селесао" не только показали свою готовность к Чемпионату Мира, а и продемонстрировали, что включение "пятой передачи" полностью раздавливает соперника. Остается надеяться, что и в России Бразилия порадует зрителей такой же зрелищной игрой.

Австрия – Бразилия – 0:1

Голы: Жезус, 36 – 0:1; Неймар, 63 – 0:2; Коутиньо, 69 – 0:3.

Австрия: Линднер – Драгович (Дансо, 70), Предль, Хинтереггер – Лайнер, Гриллитч (Жуль, 66), Баумгартлингер, Алаба – Шопф (Хирландер, 58), Шлагер (Бургшталлер, 58), Арнаутович.

Бразилия: Алиссон – Данило, Силва (Маркиньос, 61), Миранда, Марсело (Луис, 68) – Паулиньо, Каземиро (Фернандиньо, 61), Коутиньо (Тайсон, 76) – Неймар (Коста, 84), Виллиан, Жезус (Фирмино, 68).

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

Читайте также! Сыграть как в 1994-ом: Саудовская Аравия едет на Чемпионат Мира в Россию