Говорит и показывает "Энфилд": "Ливерпуль" попробует нанести первое поражение "Манчестер Сити"
"Ливерпуль" – "Манчестер Сити"
Стадион: "Энфилд Роуд" (Ливерпуль)
Начало матча: 19:00
Арбитр: Андре Марринер
Воскресная программа 23-го тура английской Премьер-Лиги завершится центральным событием не только футбольного уик-энда в пределах Туманного Альбиона, но и всей Европы, потому как "Ливерпуль" в родных стенах примет "Манчестер Сити". Уже давным-давно ни у кого нет никаких сомнений относительно того, что "горожане" станут чемпионами, ведь отрыв в 15 очков от ближайшего преследователя в турнирной таблице только увеличивается и уже составляет 15 очков. "Голубые" до сих пор не знают горечи поражения в нынешнем сезоне. Более того, единственной командой, которой удалось пока что обыграть манкунианцев стал донецкий "Шахтер", отпраздновавший победу в последнем туре группового раунда Лиги Чемпионов.
Многие эксперты считают, что как раз-таки "Ливерпуль" имеет все шансы, что прервать внушительную беспроигрышную серию ребят Пепа Гвардиолы и это подкрепляется самой разной статистикой. Например, "Сити" посчастливилось добыть только одну победу на "Энфилде" в рамках Премьер-Лиги. Без сомнений, "красные" подойдут к матчу крайне мотивированными и не только потому, что они крайне не желают выпадать из топ-4 или обыграть столь сильный коллектив - "скаузеры" хотят отомстить за унизительное поражение в первом круге. Тогда при равной игре уже в первом тайме ливерпульцы остались в меньшинстве, после чего "голубые" просто разделали гостей, забив пять безответных мячей.
В отличие от "Манчестер Сити", "Ливерпуль" является главным объектом текущего зимнего трансферного окна. "Красные" лишились одного из своих ключевых футболистов Филиппе Коутиньо, который все-таки ушел в "Барселону". Зато усилили оборону, прикупив у "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка за рекордную сумму.
Что касается кадровой ситуации, то тут у обоих коллективов имеются определенные потери. По-прежнему травмированы мерсисайдцы Даниэль Старридж, Альберто Морено и Джордан Хендерсон, но возвращается в строй лучший бомбардир "Ливерпуля" Мохамед Салах. Пеп Гвардиола уже свыкся с отсутствием Бенжамена Менди Венсана Компани, в которым компанию в лазарете составляет и нападающий Габриэль Жезус.
Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Манчестер Сити":
"Ливерпуль" не проигрывает на своем поле "Манчестер Сити" на протяжении последних 14 матчей в рамках Премьер-Лиги, причем в каждом их крайних четырех "красные" непременно побеждали.
"Горожане" уже более 80 лет не побеждали "Ливерпуль" в обеих встречах регулярного чемпионата.
Серхио Агуэро забил больше голов в ворота мерсисайдцев, чем любой другой игрок "Манчестер Сити" в рамках АПЛ (6 мячей в 11 встречах), при этом он ни разу не отличался на "Энфилде".
Юрген Клопп наряду с Жозе Моуринью четыре раза обыгрывал Пепа Гвардиолу, а это больше, чем любой другой тренер.
Ориентировочные составы на игру:
Ливерпуль: Миньоле, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Джан, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино
Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Де Брюйне, Фернандиньо, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Агуэро
Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Манчестер Сити":
Чуть ли не впервые в сезоне в матче с участием "Манчестер Сити" фаворита нет. Фактор домашнего поля – очень большой плюс для "Ливерпуля" всегда, а тем более, в противостоянии с "горожанами".
Тем не менее, букмекеры хоть и не выделяют явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают лидеру, о чем свидетельствует коэффициент 2.3. В то время, как выигрыш "красных" в среднем оценивается в 2.9.
Богдан Архипенко
Также читайте! Отчет матча "Челси" - "Лестер Сити" | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Реал" не будет делать приобретений в январе
-
В прессу просочилась информация о финансовой стороне нового контракта Зидана с "Реалом"
-
"Ювентус" нацелился на двух звезд из АПЛ
-
Пол Мерсон: "Мхитарян - один из лучших игроков в АПЛ"
-
Игонин: "В России Манчини просто зарабатывает деньги"
-
"Арсенал" готов заплатить 60 миллионов евро за потенциальную замену для Санчеса
-
Неймар хочет переманить в ПСЖ по одному игроку из "Реала" и "Барселоны"
-
Бубнов назвал варианты продолжения карьеры для Дзюбы
-
Лучшие твиты на судейский скандал во Франции
-
Почеттино высказался о своей возможной работе с "Реалом"
-
"Гуанчжоу Эвергранд" может заплатить за Наингголана почти 100 миллионов евро
-
Санчесу уже подбирают игровой номер в "Манчестер Юнайтед"
-
Гамула: "Пока не пройдет Чемпионат Мира, на темнокожих лучше говорить, что они - белые"
-
Перес выразил поддержку Зидану
-
"Арсенал" назвал условие перехода Санчеса в "Манчестер Юнайтед"
-
"Ливерпуль" готов отказаться от притязаний на Лемара
-
Бубнов раскрыл планы "Зенита" на текущее трансферное окно
-
Капитан "Реала Сосьедад" Хаби Прието посетил Эль Класико, чтобы посмотреть за игрой Месси
-
Летом Перес планирует расстаться с тремя ведущими игроками "Реала"
-
Федун прокомментировал скандальный твит Джикии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|22
|62
|2
|Манчестер Юнайтед
|22
|47
|3
|Челси
|23
|47
|4
|Ливерпуль
|22
|44
|5
|Тоттенхэм
|23
|44
|6
|Арсенал Лондон
|23
|39
|7
|Бернли
|23
|34
|8
|Лестер Сити
|23
|31
|9
|Эвертон
|23
|27
|10
|Уотфорд
|23
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|25
|12
|Кристал Пэлас
|23
|25
|13
|Борнмут
|23
|24
|14
|Хаддерсфилд Таун
|23
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|23
|17
|Саутгемптон
|23
|21
|18
|Сток Сити
|22
|20
|19
|Вест Бромвич Альбион
|23
|19
|20
|Суонси Сити
|23
|17