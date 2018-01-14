Говорит и показывает "Энфилд": "Ливерпуль" попробует нанести первое поражение "Манчестер Сити"

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Говорит и показывает "Энфилд": "Ливерпуль" попробует нанести первое поражение "Манчестер Сити"

"Ливерпуль"  –  "Манчестер Сити"

Стадион: "Энфилд Роуд" (Ливерпуль)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Андре Марринер

Воскресная программа 23-го тура английской Премьер-Лиги завершится центральным событием не только футбольного уик-энда в пределах Туманного Альбиона, но и всей Европы, потому как "Ливерпуль" в родных стенах примет "Манчестер Сити". Уже давным-давно ни у кого нет никаких сомнений относительно того, что "горожане" станут чемпионами, ведь отрыв в 15 очков от ближайшего преследователя в турнирной таблице только увеличивается и уже составляет 15 очков. "Голубые" до сих пор не знают горечи поражения в нынешнем сезоне. Более того, единственной командой, которой удалось пока что обыграть манкунианцев стал донецкий "Шахтер", отпраздновавший победу в последнем туре группового раунда Лиги Чемпионов.

Многие эксперты считают, что как раз-таки "Ливерпуль" имеет все шансы, что прервать внушительную беспроигрышную серию ребят Пепа Гвардиолы и это подкрепляется самой разной статистикой. Например, "Сити" посчастливилось добыть только одну победу на "Энфилде" в рамках Премьер-Лиги. Без сомнений, "красные" подойдут к матчу крайне мотивированными и не только потому, что они крайне не желают выпадать из топ-4 или обыграть столь сильный коллектив - "скаузеры" хотят отомстить за унизительное поражение в первом круге. Тогда при равной игре уже в первом тайме ливерпульцы остались в меньшинстве, после чего "голубые" просто разделали гостей, забив пять безответных мячей.

В отличие от "Манчестер Сити", "Ливерпуль" является главным объектом текущего зимнего трансферного окна. "Красные" лишились одного из своих ключевых футболистов Филиппе Коутиньо, который все-таки ушел в "Барселону". Зато усилили оборону, прикупив у "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка за рекордную сумму.

Что касается кадровой ситуации, то тут у обоих коллективов имеются определенные потери. По-прежнему травмированы мерсисайдцы Даниэль Старридж, Альберто Морено и Джордан Хендерсон, но возвращается в строй лучший бомбардир "Ливерпуля" Мохамед Салах. Пеп Гвардиола уже свыкся с отсутствием Бенжамена Менди Венсана Компани, в которым компанию в лазарете составляет и нападающий Габриэль Жезус.

Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Манчестер Сити":

"Ливерпуль" не проигрывает на своем поле "Манчестер Сити" на протяжении последних 14 матчей в рамках Премьер-Лиги, причем в каждом их крайних четырех "красные" непременно побеждали.

"Горожане" уже более 80 лет не побеждали "Ливерпуль" в обеих встречах регулярного чемпионата.

Серхио Агуэро забил больше голов в ворота мерсисайдцев, чем любой другой игрок "Манчестер Сити" в рамках АПЛ (6 мячей в 11 встречах), при этом он ни разу не отличался на "Энфилде".

Юрген Клопп наряду с Жозе Моуринью четыре раза обыгрывал Пепа Гвардиолу, а это больше, чем любой другой тренер.

Ориентировочные составы на игру:

Ливерпуль: Миньоле, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Джан, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Де Брюйне, Фернандиньо, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Агуэро

Прогноз на матч "Ливерпуль""Манчестер Сити":

Чуть ли не впервые в сезоне в матче с участием "Манчестер Сити" фаворита нет. Фактор домашнего поля – очень большой плюс для "Ливерпуля" всегда, а тем более, в противостоянии с "горожанами".

Тем не менее, букмекеры хоть и не выделяют явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают лидеру, о чем свидетельствует коэффициент 2.3. В то время, как выигрыш "красных" в среднем оценивается в 2.9.

Богдан Архипенко

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2 Манчестер Юнайтед 22 47
3 Челси 23 47
4 Ливерпуль 22 44
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
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