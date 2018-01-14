Говорит и показывает "Энфилд": "Ливерпуль" попробует нанести первое поражение "Манчестер Сити"

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Энфилд Роуд" (Ливерпуль)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Андре Марринер

Воскресная программа 23-го тура английской Премьер-Лиги завершится центральным событием не только футбольного уик-энда в пределах Туманного Альбиона, но и всей Европы, потому как "Ливерпуль" в родных стенах примет "Манчестер Сити". Уже давным-давно ни у кого нет никаких сомнений относительно того, что "горожане" станут чемпионами, ведь отрыв в 15 очков от ближайшего преследователя в турнирной таблице только увеличивается и уже составляет 15 очков. "Голубые" до сих пор не знают горечи поражения в нынешнем сезоне. Более того, единственной командой, которой удалось пока что обыграть манкунианцев стал донецкий "Шахтер", отпраздновавший победу в последнем туре группового раунда Лиги Чемпионов.

Многие эксперты считают, что как раз-таки "Ливерпуль" имеет все шансы, что прервать внушительную беспроигрышную серию ребят Пепа Гвардиолы и это подкрепляется самой разной статистикой. Например, "Сити" посчастливилось добыть только одну победу на "Энфилде" в рамках Премьер-Лиги. Без сомнений, "красные" подойдут к матчу крайне мотивированными и не только потому, что они крайне не желают выпадать из топ-4 или обыграть столь сильный коллектив - "скаузеры" хотят отомстить за унизительное поражение в первом круге. Тогда при равной игре уже в первом тайме ливерпульцы остались в меньшинстве, после чего "голубые" просто разделали гостей, забив пять безответных мячей.

В отличие от "Манчестер Сити", "Ливерпуль" является главным объектом текущего зимнего трансферного окна. "Красные" лишились одного из своих ключевых футболистов Филиппе Коутиньо, который все-таки ушел в "Барселону". Зато усилили оборону, прикупив у "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка за рекордную сумму.

Что касается кадровой ситуации, то тут у обоих коллективов имеются определенные потери. По-прежнему травмированы мерсисайдцы Даниэль Старридж, Альберто Морено и Джордан Хендерсон, но возвращается в строй лучший бомбардир "Ливерпуля" Мохамед Салах. Пеп Гвардиола уже свыкся с отсутствием Бенжамена Менди Венсана Компани, в которым компанию в лазарете составляет и нападающий Габриэль Жезус.

Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Манчестер Сити":

"Ливерпуль" не проигрывает на своем поле "Манчестер Сити" на протяжении последних 14 матчей в рамках Премьер-Лиги, причем в каждом их крайних четырех "красные" непременно побеждали.

"Горожане" уже более 80 лет не побеждали "Ливерпуль" в обеих встречах регулярного чемпионата.

Серхио Агуэро забил больше голов в ворота мерсисайдцев, чем любой другой игрок "Манчестер Сити" в рамках АПЛ (6 мячей в 11 встречах), при этом он ни разу не отличался на "Энфилде".

Юрген Клопп наряду с Жозе Моуринью четыре раза обыгрывал Пепа Гвардиолу, а это больше, чем любой другой тренер.

Ориентировочные составы на игру:

Ливерпуль: Миньоле, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Джан, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Де Брюйне, Фернандиньо, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Агуэро

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Манчестер Сити":

Чуть ли не впервые в сезоне в матче с участием "Манчестер Сити" фаворита нет. Фактор домашнего поля – очень большой плюс для "Ливерпуля" всегда, а тем более, в противостоянии с "горожанами".

Тем не менее, букмекеры хоть и не выделяют явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают лидеру, о чем свидетельствует коэффициент 2.3. В то время, как выигрыш "красных" в среднем оценивается в 2.9.

Богдан Архипенко

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