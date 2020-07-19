Гозенс провел 100-й матч за "Аталанту"

Хавбек "Аталанты" Робин Гозенс провел 100-й матч за клуб.

Юбилейной игрок для футболиста стал матч 34-го тура Серии А против "Вероны" (1:1).

26-летний игрок выступает за "Аталанту" с 2017 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 38 матчах, отметившись 10 матчами и 8 ассистами.

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