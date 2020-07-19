Гозенс провел 100-й матч за "Аталанту"
Хавбек "Аталанты" Робин Гозенс провел 100-й матч за клуб.
Юбилейной игрок для футболиста стал матч 34-го тура Серии А против "Вероны" (1:1).
26-летний игрок выступает за "Аталанту" с 2017 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 38 матчах, отметившись 10 матчами и 8 ассистами.
А еще: "Аталанта" сыграла вничью с "Вероной" и не смогла сместить "Интер" со второго места| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
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|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17