Грабителей, обокравших особняк Джона Терри, посадили в тюрьму

Теги джон терри

Грабителей, обокравших особняк Джона Терри, посадили в тюрьму

Банда грабителей, обокравшая прошлой весной особняк бывшего защитника "Челси" Джона Терри, угодила за решётку.

Как сообщает The Telegraph, четыре злоумышленника получили в общей сложности двадцать восемь лет тюрьмы.

Напомним, что из особняка Терри были украдены дизайнерские сумки и редкие книги стоимостью 400 тысяч фунтов.

Не пропустите: Терри запечатлел финишный рывок Хассельбайнка в школьных соревнованиях родителей. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов