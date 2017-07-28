Грабителей, обокравших особняк Джона Терри, посадили в тюрьму

Банда грабителей, обокравшая прошлой весной особняк бывшего защитника "Челси" Джона Терри, угодила за решётку.

Как сообщает The Telegraph, четыре злоумышленника получили в общей сложности двадцать восемь лет тюрьмы.

Напомним, что из особняка Терри были украдены дизайнерские сумки и редкие книги стоимостью 400 тысяч фунтов.

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