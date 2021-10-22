Грабители атаковали дом Дибалы

Фото инстаграм Пауло Дибалы

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала пострадал от рук грабителей, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, в ночь со вторника на среду в дом 27-летнего футболиста в пригороде Турина проникли неизвестные.

Злоумышленники успели похитить ценные вещи. Предположительно, речь идёт о коллекции дорогих часов аргентинца.

В текущем сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 6 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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