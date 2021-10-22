Грабители атаковали дом Дибалы
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала пострадал от рук грабителей, утверждает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, в ночь со вторника на среду в дом 27-летнего футболиста в пригороде Турина проникли неизвестные.
Злоумышленники успели похитить ценные вещи. Предположительно, речь идёт о коллекции дорогих часов аргентинца.
В текущем сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 6 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Дибала в ближайшее время продлит контракт с "Ювентусом". | http://soccernews.ru
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17