Грабители напали на семью Канселу: футболист пострадал

Фото инстаграм Жоау Канселу

Фланговый защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу стал жертвой нападения в собственном доме.

В жильё проникли четыре грабителя, которые избили португальца и забрали его украшения.

"К сожалению, сегодня на меня напали четыре труса, которые причинили мне боль и пытались причинить боль моей семье. Вот что происходит, когда вы оказываете сопротивление. Им удалось забрать все мои украшения и привести моё лицо в такое состояние.

Не знаю, как существуют такие подлые люди. Самым важным для меня является моя семья, и, к счастью, с ними всё в порядке. После стольких препятствий в моей жизни это просто ещё одно, которое я преодолею. Крепкий и сильный, как всегда", - написал Канселу в сторис инстаграма.

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