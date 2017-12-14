Грабители украли из дома Эмери ценностей на 20 тысяч евро и две футболки Неймара

Вчера жилье главного тренера французского ПСЖ Унаи Эмери в Париже было ограблено неизвестными лицами, информирует Le Point.

По сведениям источника, во время кражи хозяев дома не было. Преступники вынесли с собой дорогие часы, сумку супруги испанского специалиста, важные документы, а также две футболки форварда парижан Неймара. Ущерб, нанесенный семье Эмери, оценивается в 20 тысяч евро.

Напомним, ПСЖ определил трех кандидатов на усиление своей вратарской позиции. | soccernews.ru