Gracenote назвал самую вероятную пару финалистов Евро-2020

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Gracenote назвал самую вероятную пару финалистов Евро-2020

Портал Gracenote опубликовал результаты собственного исследования, целью которого было определение фаворитов Евро-2020.

В топ-5 сборных с наивысшими шансами на победу в турнире вошли:

1) Англия - 16,5%; 

2) Бельгия - 15%; 

3) Франция - 11,8%; 

4) Италия - 10,1%; 

5) Испании и Нидерланды - 7,6%.

Также Gracenote определил самый вероятный финал текущего Чемпионата Европы.

Исследователи дают 7 процентов на то, что трофей разыграют Бельгия и Англия.

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