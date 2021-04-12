Град голов в Монпелье, "Лилль" бьет "Метц" и продолжает идти к чемпионству, но ПСЖ не отстает, сохраняя интригу: все результаты 32-го тура Лиги 1
Фото: Твиттер @Ligue1_ENG
Закончились все матчи 32-го тура французской Лиги 1. В этом туре случилась феерия разгромов. Из 10 матчей ровно половина завершилась с преимуществом одной из команд в 3 мяча. ПСЖ не стал долго переживать о проигрыше на прошлой неделе и разобрал на выезде "Страсбур" со счетом 4:1. "Монако" и "Лион" с одинаковым счетом 3:0 обыграли "Дижон" и "Анже" соответственно. Причем россиянин Александр Головин смог отличиться результативной передачей. "Монпелье" и "Марсель" устроили перестрелку, сыграв 3:3. Забавно, что хозяева забили на 1 минуте, а затем ушли от поражения только в добавленное арбитров время. А таблицу, как и неделю назад, возглавляет "Лилль", который в гостях спокойно разобрался с "Метцем" 2:0. Представляем все результаты 32-го тура Лиги 1.
Результаты тура:
"Метц" - "Лилль" - 0:2
"Страсбур" - ПСЖ - 1:4
"Монпелье" - "Марсель" - 3:3
"Ренн" - "Нант" - 1:0
"Сент-Этьен" - "Бордо" - 4:1
"Ницца" - "Реймс" - 0:0
"Ланс" - "Лорьян" - 4:1
"Брест" - "Ним" - 1:1
"Монако" - "Дижон" - 3:0
"Лион" - "Анже" - 3:0
Турнирная таблица: "Лилль" (69), ПСЖ (66), "Монако" (65), "Лион" (64), "Ланс" (52), "Марсель" (49), "Ренн" (48), "Монпелье" (46), "Ницца" (43), "Метц" (42), "Анже" (41), "Реймс" (40), "Сент-Этьен" (39), "Страсбур" (36), "Бордо" (36), Брест" (36), "Лорьян" (32), "Ним" (30), "Нант" (28), "Дижон" (15).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13