Град голов в Монпелье, "Лилль" бьет "Метц" и продолжает идти к чемпионству, но ПСЖ не отстает, сохраняя интригу: все результаты 32-го тура Лиги 1

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Град голов в Монпелье, "Лилль" бьет "Метц" и продолжает идти к чемпионству, но ПСЖ не отстает, сохраняя интригу: все результаты 32-го тура Лиги 1Фото: Твиттер @Ligue1_ENG
Закончились все матчи 32-го тура французской Лиги 1. В этом туре случилась феерия разгромов. Из 10 матчей ровно половина завершилась с преимуществом одной из команд в 3 мяча. ПСЖ не стал долго переживать о проигрыше на прошлой неделе и разобрал на выезде "Страсбур" со счетом 4:1. "Монако" и "Лион" с одинаковым счетом 3:0 обыграли "Дижон" и "Анже" соответственно. Причем россиянин Александр Головин смог отличиться результативной передачей. "Монпелье" и "Марсель" устроили перестрелку, сыграв 3:3. Забавно, что хозяева забили на 1 минуте, а затем ушли от поражения только в добавленное арбитров время. А таблицу, как и неделю назад, возглавляет "Лилль", который в гостях спокойно разобрался с "Метцем" 2:0. Представляем все результаты 32-го тура Лиги 1.

Результаты тура:

"Метц" - "Лилль" - 0:2
"Страсбур" - ПСЖ - 1:4
"Монпелье" - "Марсель" - 3:3
"Ренн" - "Нант" - 1:0
"Сент-Этьен" - "Бордо" - 4:1
"Ницца" - "Реймс" - 0:0
"Ланс" - "Лорьян" - 4:1
"Брест" - "Ним" - 1:1
"Монако" - "Дижон" - 3:0
"Лион" - "Анже" - 3:0

Турнирная таблица: "Лилль" (69), ПСЖ (66), "Монако" (65), "Лион" (64), "Ланс" (52), "Марсель" (49), "Ренн" (48), "Монпелье" (46), "Ницца" (43), "Метц" (42), "Анже" (41), "Реймс" (40), "Сент-Этьен" (39), "Страсбур" (36), "Бордо" (36), Брест" (36), "Лорьян" (32), "Ним" (30), "Нант" (28), "Дижон" (15).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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