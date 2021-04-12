Град голов в Монпелье, "Лилль" бьет "Метц" и продолжает идти к чемпионству, но ПСЖ не отстает, сохраняя интригу: все результаты 32-го тура Лиги 1

Фото: Твиттер @Ligue1_ENG

Закончились все матчи 32-го тура французской Лиги 1. В этом туре случилась феерия разгромов. Из 10 матчей ровно половина завершилась с преимуществом одной из команд в 3 мяча. ПСЖ не стал долго переживать о проигрыше на прошлой неделе и разобрал на выезде "Страсбур" со счетом 4:1. "Монако" и "Лион" с одинаковым счетом 3:0 обыграли "Дижон" и "Анже" соответственно. Причем россиянин Александр Головин смог отличиться результативной передачей. "Монпелье" и "Марсель" устроили перестрелку, сыграв 3:3. Забавно, что хозяева забили на 1 минуте, а затем ушли от поражения только в добавленное арбитров время. А таблицу, как и неделю назад, возглавляет "Лилль", который в гостях спокойно разобрался с "Метцем" 2:0. Представляем все результаты 32-го тура Лиги 1.

Результаты тура:

"Метц" - "Лилль" - 0:2

"Страсбур" - ПСЖ - 1:4

"Монпелье" - "Марсель" - 3:3

"Ренн" - "Нант" - 1:0

"Сент-Этьен" - "Бордо" - 4:1

"Ницца" - "Реймс" - 0:0

"Ланс" - "Лорьян" - 4:1

"Брест" - "Ним" - 1:1

"Монако" - "Дижон" - 3:0

"Лион" - "Анже" - 3:0

Турнирная таблица: "Лилль" (69), ПСЖ (66), "Монако" (65), "Лион" (64), "Ланс" (52), "Марсель" (49), "Ренн" (48), "Монпелье" (46), "Ницца" (43), "Метц" (42), "Анже" (41), "Реймс" (40), "Сент-Этьен" (39), "Страсбур" (36), "Бордо" (36), Брест" (36), "Лорьян" (32), "Ним" (30), "Нант" (28), "Дижон" (15).