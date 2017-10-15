Град из голов в Севилье: "Валенсия" обыгрывает "Бетис" и выходит на второе место в чемпионате

Воскресная программа 8 тура испанской Примеры завершалась в Севилье, где в гости к местному "Бетису" пожаловала "Валенсия". Оба коллектива неожиданно хорошо проявляют себя в нынешнем чемпионате, находясь в верхней части турнирной таблицы, и болельщики уже серьезно подумывают о еврокубковых местах по итогам сезона. Однако все команды идут пока достаточно плотно, и делать какие-то выводы еще рано. Но по факту, в случае победы "Валенсия" переместилась бы сразу на второе место, а "Бетис", набрав 3 очка, попал бы в зону Лиги Чемпионов.

Резво начали команды матч, обменявшись взаимными набегами на чужие ворота в надежде забить быстрый гол. Однако затем началась борьба за инициативу, из которой победителями вышли хозяева – именно они взяли мяч под свой контроль. На 9-й минуте футболисты "Бетиса" могли открывать счет: Хоакин подал с углового, защитники "Валенсии" напортачили в своей штрафной, в итоге мяч пришлось выбивать чуть ли не с ленточки ворот, а последующее добивание Леона через себя было неточным. Постепенно валенсийцы выровняли игру, и уже ближе к середине тайма именно они владели территориальным преимуществом.

Ближе к перерыву "Валенсия" выдала просто сумасшедшую пятиминутку: сначала Солер ворвался в штрафную по правому краю и мощно пробил в дальний угол – Адан выручил, а затем Гайя слева выдал отличную передачу на Родриго, но после удара последнего с близкой дистанции мяч полетел рядом со штангой. А уже в следующей атаке гости все же открыли счет: после подачи с углового Кондогбиа без шансов для вратаря головой отправил мяч в сетку – 0:1.

Побежали хозяева отыгрываться, и имели они все шансы это сделать, но опаснейший удар Хоакина со штрафного потащил Нето. А на последней минуте гости удвоили свое преимущество: подхватил мяч Гедеш перед чужой штрафной и великолепным ударом метров с 25-ти отправил сферу в девятку ворот Адана – 0:2.

С самого начала второго тайма бросились отыгрываться футболисты "Бетиса": прижали они гостей к чужим воротам, увеличивая свое давление с каждой минутой. И на 55-й минуте их старания были вознаграждены: после очередной передачи в штрафную Кондогбиа сыграл рукой, а арбитр, не задумываясь, указал на точку. К мячу подошел Серхио Леон, но великолепно сыграл Нету, отразив его удар с одиннадцатиметровой.

Незабитый пенальти воодушевил гостей: они отодвинули игру от своих ворот, и атаковали заметно активнее. И в середине тайма Родриго сделал счет разгромным: снова подача с угла поля в исполнении Парехо, и форвард сборной Испании, опередив защитника, головой пробивает Адана – 0:3. Не прошло и десяти минут, как валенсийцы забили четвертый гол: отобрал мяч Гайя у своих владений и длинным пасом отправил в прорыв по левому флангу Мину, тот накрутил защитника и пробил по воротам – после рикошета от защитника хозяев сфера оказалась в сетке – 0:4.

За десять минут до конца основного времени "Бетису" удалось отыграть один гол: после ошибки Парехо мяч перехватил Кэмпбелл, и, сблизившись с голкипером, сократил разницу в счете – 1:4. Через минуту Хоэль великолепной передачей вывел на свидание с голкипером Санабрия, а Антонио обыграл Нето и отправил мяч в сетку – 2:4.

На 84-й минуте "Бетис" окончательно вернулся в игру: после неудачной скидки Гарайя Тельо подхватил мяч на левой стороне штрафной, подработал под правую и неотразимо пробил в дальний угол – 3:4. Болельщики поверили, что чудо очень близко, однако на 88-й минуте Симоне Дзадза, казалось, установил окончательный счет матча: получил он передачу от партнера с левого фланга и отличным ударом отправил мяч в дальний угол – 3:5. А на последней добавленной минуте, в ходе контратаки "Валенсии", Перейра получил пас перед чужой штрафной, сместился в центр и неотразимо пробил в правую от себя девятку – 3:6. Великолепный матч, победа в котором вывела "летучих мышей" на чистое второе место Примеры.

"Бетис" – "Валенсия" – 3:6

Голы: Кондогбиа, 35 – 0:1, Гедеш, 45 – 0:2, Родриго, 64 – 0:3, Мина, 74 - 0:4, Кэмпбелл, 79 – 1:4, Санабрия, 80 – 2:4, Тельо, 84 – 3:4, Дзадза, 88 – 3:5, Перейра, 93 – 3:6.

Нереализованный пенальти: Леон, 55.

"Бетис": Адан, Манди, Дурмиси, Барраган, Феддаль, Фабиан Руис (Камараса, 67), Гуардадо, Хоакин, Леон (Кэмпбелл, 77), Санабрия, Нарваэс (Тельо, 68).

"Валенсия": Нето, Гарай, Гайя, Начо Видаль, Мурильо (Паулиста, 78), Солер (Перрейра, 76), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Дзадза, Родриго (Мина, 70).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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