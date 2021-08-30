"Гранада" арендовала защитника "Атлетико"

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"Гранада" арендовала защитника "Атлетико"Фото: инстаграм "Гранады"/Автор неизвестен

"Гранада" после ухода в "Валенсию" Димитри Фулькье оперативно нашла ему замену.

Андалусийцы на своем официальном сайте объявили об аренде колумбийского защитник "Атлетико" Сантьяго Ариаса.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон.

Ранее сообщалось, что "Гранада" не будет иметь право выкупа футболиста по окончании аренды.

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