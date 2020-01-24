"Гранада" арендовала защитника "Реала"
"Гранада" на своём официальном сайте объявила о переходе защитника мадридского "Реала" Хесуса Вальехо.
Андалусийский клуб арендовал 23-летнего футболиста до лета 2020 года. Другие детали сделки не разглашаются.
Первую половину текущего сезона испанский центрбек провёл в "Вулверхэмптоне" также на правах аренды, однако сыграл всего 7 матчей, вследствие чего "сливочные" решили досрочно вернуть его и отправить в другую команду.
Вальехо выступает за "Реал" с 2015 года, сыграл 19 матчей и забил 1 гол. Сдавался в аренду "Сарагосе" и "Айнтрахту".
Контракт игрока с королевским клубом рассчитан до 2021 года. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|20
|14
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|20
|14