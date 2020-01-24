"Гранада" арендовала защитника "Реала"

"Гранада" на своём официальном сайте объявила о переходе защитника мадридского "Реала" Хесуса Вальехо.

Андалусийский клуб арендовал 23-летнего футболиста до лета 2020 года. Другие детали сделки не разглашаются.

Первую половину текущего сезона испанский центрбек провёл в "Вулверхэмптоне" также на правах аренды, однако сыграл всего 7 матчей, вследствие чего "сливочные" решили досрочно вернуть его и отправить в другую команду.

Вальехо выступает за "Реал" с 2015 года, сыграл 19 матчей и забил 1 гол. Сдавался в аренду "Сарагосе" и "Айнтрахту".

Контракт игрока с королевским клубом рассчитан до 2021 года. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

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