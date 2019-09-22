"Гранада" - "Барселона" - 0:2 (видеообзор матча)
Представляем видообзор матча 5-го тура Примеры "Гранада" - "Барселона". В этой встрече победу одержали хозяева игры. Каталонский клуб не может победить в 7 гостевых матчах подряд.
Не пропустите: "Барселона" проиграла "Гранаде" в гостевом матче Примеры (видео голов) | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0