"Гранада" - "Барселона" - 0:2 (видеообзор матча)

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"Гранада" - "Барселона" - 0:2 (видеообзор матча)

Представляем видообзор матча 5-го тура Примеры "Гранада" - "Барселона". В этой встрече победу одержали хозяева игры. Каталонский клуб не может победить в 7 гостевых матчах подряд.

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5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
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11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
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