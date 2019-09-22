"Гранада" - "Барселона" - 0:2 (видеообзор матча)

Представляем видообзор матча 5-го тура Примеры "Гранада" - "Барселона". В этой встрече победу одержали хозяева игры. Каталонский клуб не может победить в 7 гостевых матчах подряд.

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