"Гранада" - "Барселона": видеотрансляция матча 5-го тура Примеры

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"Гранада" - "Барселона": видеотрансляция матча 5-го тура Примеры

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 5-го тура чемпионата Испании "Гранада " - "Барселона".

В 4 матчах каталонский клуб набрал 7 баллов и расположился на 5 месте в турнирной таблице. "Гранада" с таким же количеством очком занимает 7 строчку.

Матч пройдет на стадионе "Нуэво Лос Карменес" и начнется в 22:00 (мск). Прямую видеотрансляцию этой встречи смотрите на нашем сайте.

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