"Гранада" - "Бетис" - 1:0 (видеообзор матча Примеры)

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"Гранада" - "Бетис" - 1:0 (видеообзор матча Примеры)

Представляем видеообзор матча 10-го тура Примеры "Гранада" - "Бетис". В этой встрече победу одержали хозяева игры.

Не пропустите:"Гранада" обыграла "Бетис" и вышла на первое место в чемпионате Испании (видео гола) | http://soccernews.ru
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2 Барселона Барселона 9 19
3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 10 19
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 10 19
5 Реал Мадрид Реал Мадрид 9 18
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8 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 10 14
9 Хетафе Хетафе 9 13
10 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 10 13
11 Валенсия Валенсия 9 13
12 Осасуна Осасуна 9 11
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15 Мальорка Мальорка 10 10
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19 Эспаньол Эспаньол 10 8
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