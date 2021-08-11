"Гранада" близка к подписанию экс-голкипера "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Ромеро/Автор неизвестен

Аргентинский вратарь Серхио Ромеро может в ближайшее время стать игроком "Гранады".

Как сообщает The Athletic, испанский клуб ведёт переговоры с голкипером.

Аргентинец сейчас является свободным агентом после истечения контракта с "Манчестер Юнайтед", а "Гранада" намерена сделать ставку на опытного голкипера.

Ромеро, которому сейчас 34 года в 61 игре за «Манчестер Юнайтед» 34 раза сохранил свои ворота «сухими».

Также эту информацию подтвердил журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

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