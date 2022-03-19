"Гранада" добыла победу над "Алавесом" в матче с пятью голами

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"Гранада" добыла победу над "Алавесом" в матче с пятью голами

Фото твиттер Ла Лиги

В рамках 29-го тура чемпионата Испании "Гранада" на выезде переиграла "Алавес" со счётом 3:2.

"Алавес" – "Гранада" - 2:3

Голы: 0:1 – 50 Эскудеро, 1:1 – 53 Эскаланте, 2:1 – 57 Вальехо, 2:2 – 75 Пуэртас, 2:3 – 87 Суарес.

"Алавес": Пачеко, Теналья, Лагуардиа, Лежен, Дуарте (де ла Фуэнте, 87), Мендес, Эскаланте, Лум (Пере Понс, 78), Хоселу (Мойя, 67), Вальехо (Джейсон, 78), Риоха.

"Гранада": Машимиану, Кини, Эскудеро, Херман Санчес, Дуарте, Нева (Соро, 57), Милья, Петрович (Этеки, 84), Кольядо (Пуэртас, 62), Молина (Мачис, 84), Узуни (Суарес, 62).

Удаление: Эскандель (90).

"Гранада" прервала 10-матчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге. Для команды это первая победа с декабря.

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