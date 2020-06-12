"Гранада" добыла волевую победу над "Хетафе"

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"Гранада" добыла волевую победу над "Хетафе"

В 28-м туре испанской Примеры "Гранада" вырвала победу над "Хетафе".

"Хетафе" по-прежнему занимает пятое место, а "Гранада" поднялась на восьмое.

"Гранада" - "Хетафе" 2:1

Голы: Тимор, 20 - 0:1, Фернандес, 70 - 1:1, Фернандес, 79 - 2:1

"Гранада": Руй Силва, Херман Санчес, Нева, Дуарте, Фулькье (Вико, 46), Эррера (Жил Диаш, 70), Гоналон (Этеки, 59), Мачис (Вальехо, 85), Диас, Сольдадо (Антоньин, 70), Фернандес.

"Хетафе": Сория, Ньом (Ндиайе, 84), Эчейта, Суарес, Кукурелья (Кенеди, 78), Этебо, Тимор (Дуро, 85), Джене, Оливера, Дейверсон (Анхель Родригес, 60), Молина.  

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