"Гранада" дома уступила "Вильярреалу", "Мальорка" и "Леганес" разошлись миром

В матчах 30-го тура чемпионата Испании "Гранада" дома проиграла "Вильярреалу", а "Мальорка" и "Леганес" обменялись голами.

"Мальорка" - "Леганес" - 1:1 (1:0)

Голы: Севилья, 9 - 1:0, Оскар Родригес, 87 - 1:1.

"Мальорка": Рейна, Седлар, Вальент, Гамес, Севилья (Састре, 82), Посо, Кубо (Сенье, 82), Д.Родригес (Кампос, 52), Баба, Будимир (Джуниор, 68), Кучо Эрнандес (Пратс, 68).

"Леганес": Куэльяр, Омеруо, Бустинса, К.Родригес, Авазьем (Росалес, 81), Рубен Перес (Меса, 56), Амаду (Герреро, 62), Оскар Родригес, Каррильо, Ассале (Авилес, 81), Руибаль (Хиль, 56).

"Гранада" - "Вильярреал" - 0:1 (0:1)

Гол: Х.Морено, 11.

"Гранада": Силва, Диас (Фулькье, 83), Дуарте, Санчес, Нева (Жил Диаш, 77), Вико (Азиз, 61), Эррера, Брайс (Антоньин, 61), Пуэртас, Сольдадо (Мачис, 46), Фернандес.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья (Марио Гаспар, 80), А.Морено, Шакла, Иборра, Мойсес Гомес, Морланес (Замбо, 55), Бакка (Пако Алькасер, 55), Х.Морено (Касорла, 80), Онтиверос (Чиквуэзе, 65).

Не пропустите: Тиаго Силва назвал заинтересованным клубам свои требования по зарплате| http://soccernews.ru