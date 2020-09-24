"Гранада", "Галатасарай" и "Клаксвик" обыграли своих соперников в Лиге Европы

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"Гранада", "Галатасарай" и "Клаксвик" обыграли своих соперников в Лиге Европы

"Гранада" переиграла тбилисский "Локомотив" в третьем отборочном раунде Лиги Европы. В параллельных матчах турнира "Клаксвика" обыграл тбилисское "Динамо", "Галатасарай" оказался сильнее "Хайдука"

"Гранада" (Испания) - "Локомотив" (Грузия) - 2:0 (0:0)

Голы: Мачис, 48 - 1:0, Хорхе Молина, 90+1 - 2:0.

"Гранада": Силва, Вальехо, Диас, Санчес, Нева, Монторо, Гоналон, Кенеди (Соро, 62), Милья, Сольдадо (Хорхе Молина, 67), Мачис (Пуэртас, 79).

"Клаксвик" (Фарерские Острова) - "Динамо" Тб (Грузия) - 6:1 (1:0)

Голы: Павлович, 22 - 1:0, Йоханнесен П., 58 - 2:0, Клеттскар, 60 - 3:0. Клеттскар, 69 - 4:0, Пернамбуку, 71 - 4:1, Клеттскар, 73 - 5:1, Йоханнесен Й., 85 - 6:1.

"Галатасарай" (Турция) - "Хайдук" (Хорватия) - 2:0 (0:0)

Голы: Беланда, 77 - 1:0, Бабел, 86 - 2:0.

"Копенгаген" (Дания) - "Пяст" (Польша) - 3:0 (1:0)

Голы: Вильчек, 14 (1:0). Винн, 58 (2:0). Биель, 90+5 (3:0).

"Бешикташ" (Турция) - "Риу Аве" (Португалия) - 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти - 2:4

Голы: Гювен Ялчын, 15 - 1:0, Бруну Морейра, 85 - 1:1.

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