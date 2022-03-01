"Гранада" и "Кадис" сыграли вничью в 26-м туре Ла Лиги
Фото твиттер Ла Лиги
В рамках 26-го тура чемпионата Испании "Гранада" и "Кадис" сильнейшего не выявили.
Команды не сумели открыть счёт в матче - в итоге нулевая ничья.
"Гранада" – "Кадис" - 0:0
"Гранада": Машимиану, Херман Санчес, Дуарте, Торренте, Нева, Пуэртас (Рочина, 89), Милья, Исма Руис (Петрович, 76), Кольядо (Кини, 76), Узуни (Мачис, 46), Суарес (Молина, 85).
"Кадис": Ледесма, Акапо (Алехо, 59), Эрнандес, Фали Хименес (Карселен, 59), Чуст, Арсамендия, Алькарас, Сан-Эметерио (Собрино, 83), Негредо, Лукас Перес (Алекс Фернандес, 83), Лосано (Переа, 74).
Удаление: Дуарте (33).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14