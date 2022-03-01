"Гранада" и "Кадис" сыграли вничью в 26-м туре Ла Лиги

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"Гранада" и "Кадис" сыграли вничью в 26-м туре Ла Лиги

Фото твиттер Ла Лиги

В рамках 26-го тура чемпионата Испании "Гранада" и "Кадис" сильнейшего не выявили.

Команды не сумели открыть счёт в матче - в итоге нулевая ничья.

"Гранада" – "Кадис" - 0:0

"Гранада": Машимиану, Херман Санчес, Дуарте, Торренте, Нева, Пуэртас (Рочина, 89), Милья, Исма Руис (Петрович, 76), Кольядо (Кини, 76), Узуни (Мачис, 46), Суарес (Молина, 85).

"Кадис": Ледесма, Акапо (Алехо, 59), Эрнандес, Фали Хименес (Карселен, 59), Чуст, Арсамендия, Алькарас, Сан-Эметерио (Собрино, 83), Негредо, Лукас Перес (Алекс Фернандес, 83), Лосано (Переа, 74).

Удаление: Дуарте (33).

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