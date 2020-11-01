"Гранада" и "Леванте" сыграли вничью в матче Примеры

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"Гранада" и "Леванте" сыграли вничью в матче Примеры

"Гранада" и "Леванте" обменялись голами в матче чемпионата Испании.

"Гранада" - "Леванте" - 1:1 (1:1)

Голы: Мачис, 8 - 1:0, Везу, 34 - 1:1.

"Гранада": Силва, Вальехо, Д.Дуарте, Х.Санчес, Нева, Монторо (Эррера, 57), Гоналон, Милья (Брайс, 80), Хорхе Молина (Суарес, 57), Мачис (Соро, 80), Пуэртас.

"Леванте": Фернандес, Клерк, Везу, Постиго, Мирамон (Сон, 60), Рочина (Де Фрутос, 68), Малса (Радойя, 69), Барди, Мелеро, Рохер, Моралес (Леон, 60).

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