"Гранада" и "Леванте" сыграли вничью в матче Примеры
"Гранада" и "Леванте" обменялись голами в матче чемпионата Испании.
"Гранада" - "Леванте" - 1:1 (1:1)
Голы: Мачис, 8 - 1:0, Везу, 34 - 1:1.
"Гранада": Силва, Вальехо, Д.Дуарте, Х.Санчес, Нева, Монторо (Эррера, 57), Гоналон, Милья (Брайс, 80), Хорхе Молина (Суарес, 57), Мачис (Соро, 80), Пуэртас.
"Леванте": Фернандес, Клерк, Везу, Постиго, Мирамон (Сон, 60), Рочина (Де Фрутос, 68), Малса (Радойя, 69), Барди, Мелеро, Рохер, Моралес (Леон, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14